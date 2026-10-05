港媒：習近平美國行多項要求遭拒 原本還想去大學演講

中國國家主席習近平（左）9月24日與美國總統川普（右）在白宮陽台檢閱儀隊。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 港媒稱北京原本希望將習近平9月訪美辦得更盛大，但美方以對等與國安考量拒絕多項安排，雙方會談最終大幅收斂。

香港南華早報6日引述多名消息人士透露，中國國家主席習近平 9月赴美國華府 進行國是訪問前，北京原本希望將行程辦得更盛大，不僅提議安排習近平與美國企業領袖交流，也希望讓習前往華府或紐約的頂尖大學向學生發表演說，但均遭川普政府拒絕。原因是美方認為，習近平此行應遵循對等原則，比照川普5月訪問北京的安排，不應額外增加活動。

除此之外，雙邊一度討論安排美中科技巨頭就人工智慧（AI）展開對話，但美方以國家安全疑慮為由拒絕；北京另希望川習會 納入十多項外交與安全議題，也遭白宮大幅限縮。消息人士稱，除了11月深圳亞太經濟合作會議（APEC）、12月邁阿密20國集團（G20）峰會相關安排外，美國總統川普僅願意討論涉及伊朗的議題。會後，雙方均表示將「相互支持對方辦好各自主辦的活動」。

習近平此次睽違11年訪美表面風光十足，3天內兩度接受21響禮炮致敬，並觀看B-2匿蹤轟炸機飛越上空。但知情人士透露，北京對這次訪美行原本抱有更大期待。行前，中國官員甚至私下聯繫其他國家駐華府大使館，比較各國領導人訪美時獲得的接待規格與行程，希望從中挑選最好的安排，規畫一場盛大訪問。

一名消息人士表示，中方希望了解川普政府可能以何種規格接待習近平，以及哪些活動有機會納入行程；另一名消息人士則形容，北京希望「從各種不同的行程選項中挑出最好的」。

其中，中方曾提出安排習近平與美國企業領袖舉行對話，也曾構想讓他前往華府或紐約一所頂尖大學，直接向學生發表演說。但川普政府以對等原則為由拒絕。報導並稱，美國官員也有所顧慮，不希望提供習近平一個擴大傳播自身觀點的平台。

相較之下，習近平2015年對美國是訪問時，行程更為廣泛。當時他展開為期一周的訪問，橫跨西雅圖、紐約與華府，不僅與美國企業領袖交流、參觀微軟總部及波音工廠，還前往華盛頓州林肯高中與師生交流並發表演說。這次訪美行程大幅收斂，主要比照川習一會的安排。5月時，川普出席人民大會堂國宴、在中南海與習近平喝茶並同遊天壇，習近平此次則出席白宮國宴、在紅廳喝早茶，並與川普共同參觀美國國家檔案館。

不過，川普5月訪中時有黃仁勳、馬斯克等美國企業領袖隨行，習近平此次訪美卻沒有中國企業高層同行，成為兩趟訪問的一大差異。

伊朗議題則確實進入川習會討論範圍。雙方會後聲明指出，雙邊同意德黑蘭不應發展核武器，也不應允許任何國家或機構在國際水道收取通行費。白宮公布的川習會事實清單則顯示，兩人也討論俄羅斯、北韓等全球議題。