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軍艦太落伍了 Google前執行長施密特：台海戰爭將是無人機戰爭

編譯陳律安／綜合外電
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Google前執行長施密特：台海戰爭將是無人機戰爭。（路透）
Google前執行長施密特：台海戰爭將是無人機戰爭。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

施密特指出，未來台海或美中衝突可能不再是艦艇戰，而會演變成以無人機與AI為核心的作戰，且雙方應避免自動化誤判擴大衝突。

Google前執行長施密特（Eric Schmidt）近日在烏克蘭基輔接受《經濟學人》專訪時表示，俄烏戰爭正在重塑現代戰爭型態，而這些變化未來也可能出現在美中軍事衝突。他研判，一旦台灣海峽爆發戰事，最終很可能演變成一場「無人機戰」，而不是以傳統大型軍艦為主的海戰。

施密特表示，烏克蘭過去一直被視為軍事創新速度較快的一方，但俄羅斯如今已逐漸追上，而且擁有更多資源。俄方正加速使用彈道飛彈、滑翔炸彈、噴射版見證者無人機，以及類似星鏈的衛星通訊網路，讓烏克蘭面臨的壓力大增。

俄羅斯並已將見證者無人機加裝小型噴射引擎，使其飛得更快、更高，也更難攔截，另利用中國零組件建立網狀通訊系統，讓部分無人機充當空中中繼站，傳回高解析影像。施密特說，俄方正在建立自己的衛星網路，一旦完成，將更有能力在烏克蘭境內搜尋並攻擊目標。

他指出，目前烏克蘭戰場大量使用的其實仍是機器視覺、自動導引等既有電腦技術，真正具備學習、推理與自我改善能力的AI，才剛開始進入戰場。未來AI可能協助整合公開、機密與軍事情資，分析戰況、配置兵力，甚至向將領提出作戰建議。

不過，施密特強調，即使AI能力持續提高，軍事決策仍應保留人類介入，不能讓系統自行決定攻擊目標。一旦把完整攻擊任務交由AI自行執行，系統可能採取超出人類預期的手段，甚至造成平民傷亡或違反戰爭法。

施密特曾為美軍工作八年。他表示，美軍內部其實有不少人理解無人機與AI正在改變戰爭，但既有制度抗拒改變，加上軍方高度厭惡風險，使新技術難以快速取代傳統昂貴武器。歐洲也面臨類似問題，尤其飛彈防禦能力不足，而烏克蘭累積的無人機與新型作戰技術，未來可能透過技術授權輸出歐洲。

至於中國，施密特指出，中國已擁有全球最大無人機製造商大疆，也有理由相信軍方具備相應的無人機能力。不過，中國約50年未真正打過大型戰爭，缺乏烏克蘭軍隊目前累積的實戰經驗，而許多複雜戰術只能從戰場上學會。

施密特說，外界已有公開討論保護台灣海峽的相關計畫，而他推測，若美中在太平洋爆發軍事衝突，最終可能成為「無人機戰，而不是艦艇戰」。大型軍艦與航空母艦目標明顯，容易遭飛彈攻擊，相較下，無人艦與無人機更難偵測，也能降低人員傷亡，因此烏克蘭目前出現的作戰模式，同樣適用於太平洋。

他並直言，美國與中國正處於一場深刻的AI競賽，美國不太可能單方面暫停AI發展，因為產業與國際競爭的誘因都不允許這麼做。施密特也警告，美中一旦真正開戰，將對現代生活造成巨大破壞，因此雙方至少應建立避免意外升高衝突的機制，防止AI代理或自動化系統因誤判訊號，引發連鎖軍事反應。

精華 FAQ

  • 他認為大型軍艦與航母目標明顯，容易遭飛彈攻擊；相較之下，無人艦與無人機更難偵測，也能降低人員傷亡，因此台海衝突更可能走向無人機戰。

  • 他指出俄烏戰爭正在重塑現代戰爭，俄軍已加速運用彈道飛彈、滑翔炸彈與噴射無人機，顯示無人化與資訊化作戰將成為未來衝突的重要模式。

  • 他支持AI協助整合情報、分析戰況與提供建議，但反對讓系統自行決定攻擊目標，因為AI若完全自主執行任務，可能做出超出人類預期的行動並傷及平民。

Google 無人機 烏克蘭

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