華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（右圖），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，接受疑似中國官員（左圖左，臉部遭塗黑者）指示，在西雅圖跟監賴總統長子一家。（截圖自FBI訴狀、@USAttyEssayli在X的照片）

AI摘要 文章摘要整理： FBI逮捕加州華裔房仲張婉瑩，指控她受中國政府指示監視賴清德之子一家，並將住家、車輛等情資回報中方。

美國聯邦調查局（FBI ）4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔 加州房仲張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德 總統之子賴廷與及其家人，拍攝住家、車輛等資訊並回報中方官員。FBI探員指，張婉瑩等人的間諜行為無明顯商業或個人利益，而相關情資在潛在的台海戰爭中恐淪為北京施壓台灣的籌碼。張婉瑩預計美東時間5日將首度出庭。

法新社報導，FBI局長巴特爾（Kash Patel）稍早在社群平台X發文，大讚這次逮捕行動，並警告外國敵對勢力「美國不再是可以安心進行間諜活動的地方」。他強硬表示：「涉嫌在美國領土上替中華人民共和國監視一名外國領袖的家人，然後還想搭機返回上海？門都沒有。」

FBI局長發文

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巴特爾說：「現任政府的FBI將追查任何危害美國國家安全的威脅，不論他們躲在哪裡，都會將其繩之以法。」

FBI另在X快速回應帳號上發文，直接點名張婉瑩涉嫌監視賴清德的「兒子及其家人，包括拍攝其住家、車輛，並將相關資訊回報給中華人民共和國方面的聯絡人」。

FBI發文

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根據FBI公開訴狀，居住加州爾灣的張婉瑩曾就讀北京國際關係學院，至少與2名疑似中國政府官員保持聯繫。她2025年先後在中國與其中一人多次碰面，研判期間被交付跟監賴廷與一家住處的任務。

張婉瑩同年9月與一名同夥前往西雅圖，在賴廷與家人住處附近守候，拍攝住家、車輛及車牌，並透過微信即時向中方回報「看到他了」、「我正在錄影」。她還傳送一段住家影片，中方官員收到後以3個「讚」表情回覆。

FBI指出，兩人行動具有多項間諜特徵，包括短時間往返不同機場、只租車數小時，以及從車內監視目標。張婉瑩事後還要求同夥不要透過微信或簡訊傳送照片，改用AirDrop，以降低留下可追查紀錄的風險。

FBI探員在訴狀中指出，為推進對台目標，北京除了強化軍事能力，也採取超出一般外交、經濟與安全活動範疇的脅迫手段，意在削弱台灣抵抗中國的意志。

探員並分析，若台海爆發衝突，中方一旦掌握台灣高層官員近親的所在地、住家與車輛照片等資訊，可能藉此取得對台灣總統施壓的籌碼。訴狀同時指出，這些監視所得對張婉瑩及其同夥並無明顯商業或個人利益，更加深FBI對其受中國政府指示行動的懷疑。

訴狀未明確指出此案是由FBI主動監控得知，或是由被害人察覺有異報案後再由當局查獲。但從訴狀透露的細節判斷，核心證據並非來自當事人的警覺，而是美國執法單位的技術攔截，包括取得住處附近監視器拍到張婉瑩在賴的住宅外偷拍，及FBI搜查張的iCloud帳戶及扣押張的微信通訊紀錄。