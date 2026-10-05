中國相關駭客組織 冒充美前官員、日本防相發釣魚郵件
Proofpoint揭露與中國有關的TA419駭客，以冒充官員與企業員工的釣魚郵件，持續鎖定美日智庫、大學與國防相關人員竊取密碼與情資。
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Proofpoint揭露與中國有關的TA419駭客，以冒充官員與企業員工的釣魚郵件，持續鎖定美日智庫、大學與國防相關人員竊取密碼與情資。
美國網路安全企業Proofpoint在1日發布消息指出，一個與中國有關的駭客組織曾向美日兩國智庫和大學相關人員發送釣魚郵件，試圖非法獲取密碼等資訊，在美國，該組織曾冒充白宮前高官和Anthropic公司員工，向人工智慧(AI)政策專家和智庫發送郵件；在日本的釣魚郵件，則冒充日本防衛大臣小泉進次郎官方網站。
Proofpoint指出，該駭客組織被稱為「TA419」，從其作案手法及目標選擇等判斷，與中國有關。該組織去年4月開始對國防相關企業和律師事務所發動攻擊，手法包括偽造網域名稱，假裝是小泉官網或台日交流協會的郵件。
路透報導，Proofpoint在一份報告中表示，該公司觀察到代號TA419的駭客組織，早在2025年就定期試圖竊取美國或日本智庫、國防承包商、大學和律師事務所工作人員的密碼。
Proofpoint從該組織使用的惡意軟體類型、用於發動攻擊的網際網路基礎設施，以及其鎖定的目標，均符合中國情報蒐集的優先事項來看，將這些攻擊歸咎於中國駭客組織。中國駐華盛頓大使館未立即回覆路透尋求置評的訊息。北京長期以來一直否認從事網路間諜活動。
Proofpoint指出，駭客最近的行動包括撰寫冒充AI或政策專家的電子郵件，其中包括曾任白宮科技政策辦公室首席副主任的帕克(Lynne Parker)。
Proofpoint拒絕透露駭客目標對象的姓名，僅表示其中包括「從事AI監管、出口管制和國家AI戰略工作的專家」。
路透獨立確認其中一人為曾任白宮官員、現任賓州大學媒體、科技與民主中心負責人的恩戈勒(Alex Engler)。
恩戈勒說，他收到一封看似來自帕克的電郵，邀請他「加入一個新的AI政策計畫」。但他表示，這封電郵「感覺有點微妙的不對勁」，在他與該領域的其他人核實後，意識到自己遇到了冒牌者。
恩戈勒表示，他無法判斷為何有人會試圖駭入他的帳號，但Proofpoint分析顯示，這次行動涉及在少數組織工作的不到十人，呈現「對美國政策制定的情報興趣，而不僅僅是剽竊技術」。
Proofpoint表示，TA419長期鎖定美國與日本的智庫、國防承包商、大學及律師事務所人員，重點放在可能掌握政策、軍事與技術資訊的工作者。 該組織會冒充白宮前官員、Anthropic員工，或偽造日本防衛大臣小泉進次郎官網與相關郵件，藉此引誘受害者點擊或交出密碼。 Proofpoint指出，攻擊所用的惡意軟體、網際網路基礎設施與鎖定目標，都符合中國情報蒐集優先事項，因此將此行動歸因於中國駭客組織。
精華 FAQ
Proofpoint表示，TA419長期鎖定美國與日本的智庫、國防承包商、大學及律師事務所人員，重點放在可能掌握政策、軍事與技術資訊的工作者。
該組織會冒充白宮前官員、Anthropic員工，或偽造日本防衛大臣小泉進次郎官網與相關郵件，藉此引誘受害者點擊或交出密碼。
Proofpoint指出，攻擊所用的惡意軟體、網際網路基礎設施與鎖定目標，都符合中國情報蒐集優先事項，因此將此行動歸因於中國駭客組織。
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