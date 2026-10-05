中國相關駭客組織 冒充美前官員、日本防相發釣魚郵件

疑似中國駭客組織冒充日本防衛大臣小泉進次郎名義，發出釣魚郵件。圖為今年9月17日內閣改組當天抵達東京首相辦公室。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Proofpoint揭露與中國有關的TA419駭客，以冒充官員與企業員工的釣魚郵件，持續鎖定美日智庫、大學與國防相關人員竊取密碼與情資。

美國網路安全企業Proofpoint在1日發布消息指出，一個與中國有關的駭客 組織曾向美日兩國智庫和大學相關人員發送釣魚 郵件，試圖非法獲取密碼等資訊，在美國，該組織曾冒充白宮前高官和Anthropic公司員工，向人工智慧(AI)政策專家和智庫發送郵件；在日本 的釣魚郵件，則冒充日本防衛大臣小泉進次郎官方網站。

Proofpoint指出，該駭客組織被稱為「TA419」，從其作案手法及目標選擇等判斷，與中國有關。該組織去年4月開始對國防相關企業和律師事務所發動攻擊，手法包括偽造網域名稱，假裝是小泉官網或台日交流協會的郵件。

路透報導，Proofpoint在一份報告中表示，該公司觀察到代號TA419的駭客組織，早在2025年就定期試圖竊取美國或日本智庫、國防承包商、大學和律師事務所工作人員的密碼。

Proofpoint從該組織使用的惡意軟體類型、用於發動攻擊的網際網路基礎設施，以及其鎖定的目標，均符合中國情報蒐集的優先事項來看，將這些攻擊歸咎於中國駭客組織。中國駐華盛頓大使館未立即回覆路透尋求置評的訊息。北京長期以來一直否認從事網路間諜活動。

Proofpoint指出，駭客最近的行動包括撰寫冒充AI或政策專家的電子郵件，其中包括曾任白宮科技政策辦公室首席副主任的帕克(Lynne Parker)。

Proofpoint拒絕透露駭客目標對象的姓名，僅表示其中包括「從事AI監管、出口管制和國家AI戰略工作的專家」。

路透獨立確認其中一人為曾任白宮官員、現任賓州大學媒體、科技與民主中心負責人的恩戈勒(Alex Engler)。

恩戈勒說，他收到一封看似來自帕克的電郵，邀請他「加入一個新的AI政策計畫」。但他表示，這封電郵「感覺有點微妙的不對勁」，在他與該領域的其他人核實後，意識到自己遇到了冒牌者。

恩戈勒表示，他無法判斷為何有人會試圖駭入他的帳號，但Proofpoint分析顯示，這次行動涉及在少數組織工作的不到十人，呈現「對美國政策制定的情報興趣，而不僅僅是剽竊技術」。