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美中俄搶設月球核反應爐 科學家擔憂

編譯廖振堯／綜合報導
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美國太空總署預定2030年底重返月球建立基地。圖為1969年7月20日美國阿波羅...
美國太空總署預定2030年底重返月球建立基地。圖為1969年7月20日美國阿波羅11號登月太空人在月球表面上活動。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國、中國與俄羅斯正競相推動月球核反應爐計畫，但科學家警告發射失敗與事故風險可能造成放射性污染，甚至使月球部分區域淪為禁區。

美國和中國都計畫在月球建立基地，搶占稀有資源、發射深空任務等先機，而且兩國都認為在月球設置核反應爐是重點。但一些科學家警告各國政府的行動過快，過去六年中國、美國、俄羅斯多枚火箭發生故障並爆炸，若是月球核反應爐出差錯，後果並不單純是輸掉太空競賽而已。

紐約時報報導，太空總署(NASA) 8月下旬要求承包商準備建造一座可以承受太空航行的核反應爐，並且在月球南極附近自主運作，希望在2030年12月前準備好。

中國則將反應爐委託給俄羅斯，這方面沒有國家比俄羅斯擁有更多經驗，它在1970和80年代利用冷戰時期的衛星將30多個反應爐送入軌道。俄羅斯也是高含量低濃縮鈾(High-Assay Low-Enriched Uranium，HALEU)最大生產國，這被認為是太空任務最安全的核燃料；由於俄烏戰爭，美國已於2024年起停止從俄羅斯進口鈾，因此面臨供應短缺。NASA在1965年發射了一座反應爐，但後來將其關閉，之後美國在太空核計畫上花費了超過200億元，未曾再部署過另一座反應爐。

俄羅斯已責成國家機構在2036年前交付一座名為「塞琳娜」(Selena)的月球反應爐，為中國主導的月球基地提供電力。塞琳娜反應爐發電量可達10千瓦(KW)，並能自主運作10年，一些設計參照先前用於北極地區的反應爐。NASA擔心中俄反應爐可能會在月球上形成禁區，因此也加快研發進度，其月球反應爐1號(Lunar Reactor 1)預計發電量為20千瓦(約相當於16戶美國家庭的用電量)，無需人員即可運作5年。

美俄皆表示反應爐在抵達月球之前將處於非運行狀態；核子工程師表示，「冷」(未反應)鈾燃料即使墜落到地球上，其放射性威脅也很小。但意外情況仍然可能發生，尤其是在火箭發射過程。聯合國太空核能工作小組組長薩默勒(Leopold Summerer)表示這正是風險最大的時候，經歷過多次發射失敗，已經累積了大量可能出錯情況的資料。

發射或運行失敗可能會引發連鎖反應，墜落的反應爐碎片可能會分散放射性物質，如1978年俄羅斯核動力衛星「宇宙954號」(Kosmos 954)失控重返大氣層，放射性物質散布在加拿大北部近4萬8千平方哩的土地上。經過大約一年的清理，僅回收了0.1%的反應爐碎片。若在月球表面發生爐心爆炸或熔毀，則可能將整個地區變成禁區。月球上無風、重力較小，爆炸後的碎片及放射性塵埃飄散範圍會更大。

精華 FAQ

  • 因為月球基地需要穩定電力來開採資源、支援深空任務與長期駐留，各國都想搶先建立基礎設施，取得太空競賽與戰略上的優勢。

  • NASA要求承包商建造可在月球南極自主運作的20千瓦反應爐，目標是2030年12月前完成；俄羅斯則要在2036年前交付10千瓦的「塞琳娜」反應爐，供中國主導的月球基地使用。

  • 最擔心的是火箭發射或運作失敗，導致反應爐碎片與放射性物質散布。若在月球表面熔毀或爆炸，可能擴大污染範圍，使整個地區因輻射而無法使用。

俄羅斯 紐約時報 NASA

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