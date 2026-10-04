彭博報告：美中AI差距縮小到只剩3% DeepSeek狂追威脅美霸主

彭博報告指出，DeepSeek等中國AI實驗室持續追趕，對美國科技霸主地位構成威脅。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 彭博分析指出，中國AI模型在技術與排名上快速逼近美國，差距縮至約3%，但中國業者仍面臨激烈價格戰、監管壓力與獲利困難。

根據彭博行業研究（BI）的報告，美國AI企業相較中國的領先優勢在過去幾個月大幅收窄，降至歷史新低，因為像是DeepSeek 等中國AI實驗室持續追趕，這對美國科技霸主地位構成威脅。

彭博資深分析師李伊（Robert Lea）在周一提出的報告中表示，隨著DeepSeek於9月推出V4.1 Flash，中國頂尖AI模型在基準測試中的得分，如今僅落後美國競爭對手3%。這一差距已經比5月的約9%、今年稍早的15%大幅縮小。

李伊表示，AI模型性能持續改善，意味著中國業者有望進一步搶下市占。

中國AI實力提升，主要受惠於日益深化的AI技術能力，以及中國研究人員針對國產硬體優化模型的能力。這些進展也讓外界開始質疑，美國限制Nvidia輝達(另稱英偉達)等科技產品出口、意圖遏制中國AI發展，並阻止華為等企業推進自有替代產品的政策，究竟有多大成效。

李伊表示，中國AI產業的進步，「進一步讓人質疑美國在AI領域科技霸主地位能否長期維持」。

美中兩大強權正爭相主導AI這項關鍵技術，因為AI將帶動經濟生產力、軍事優勢與全球影響力。中國以較低成本開發的AI模型，正透過用戶數量逐步縮小與美國競爭對手的差距；同時間，Anthropic與OpenAI正準備上市，力拚上兆美元估值，並強調自身模型具備更優異的能力。

DeepSeek的V4.1 Flash上月在LiveBench全球排名第6，成為這家新創公司自2025年憑推論模型R1出現突破性進展以來，排名最高的中國AI模型。

LiveBench是專門用來評估大型語言模型（LLM）表現的基準測試平台，會根據AI模型對問題、謎題及各種任務的回答與分析能力進行評分，其評測方式類似衡量人類智商。DeepSeek最近一次公布的LiveBench得分為81.1分，低於Anthropic最高模型的83.4分。李伊表示，這意味著DeepSeek的模型已展現能與Anthropic及OpenAI的頂尖AI系統「可比擬的性能」。

不過，儘管雙方得分差距已縮小至僅3%，LiveBench評選的全球前15大模型中，仍只有三款來自中國。

李伊提醒，AI模型排名會不斷變動，而且即使模型在排行榜上的表現突出，能否將技術優勢轉化為營收仍可能相當困難。中國AI模型目前面臨日益嚴格的美國監管審查，甚至可能遭到禁令；外界已指控部分中國AI業者涉及「模型蒸餾」。

李伊說，中國AI產業可能在2030年前都無法具有獲利能力，因為產業目前聚焦於低毛利的Token供應，加上激烈的價格戰，可能讓任何一家企業都難以建立真正的競爭優勢。尤其中國國內市場已有超過1100個大型語言模型，競爭十分激烈。

他表示，在AI應用程式能夠轉化為營收方面，字節跳動旗下豆包目前處於領先地位；相較下，DeepSeek與騰訊旗下競爭產品的聊天機器人目前仍免費提供。

他表示：「要讓中國AI產業建立可持續的獲利模式，就必須讓競爭壓力降溫、推動產業洗牌，並採取更理性的定價方式。」

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