我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地鐵少停幾站能省時？模型：取消第3大道站每日省逾1800小時

曼哈頓華埠堅尼路攤販捲土重來 阻塞通道及入口 執法成效受關注

美網路安全公司：中國相關駭客組織冒充小泉進次郎發送釣魚郵件

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本防衛大臣小泉進次郎17日內閣改組當天抵達東京首相辦公室。（路透）
日本防衛大臣小泉進次郎17日內閣改組當天抵達東京首相辦公室。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國Proofpoint揭露，與中國有關的TA419駭客組織以偽造網站和冒名郵件，對美日智庫、大學及AI政策人士進行釣魚攻擊，意圖竊取密碼與個資。

日本共同社報導，美國網路安全企業Proofpoint在1日發布消息指出，一個與中國有關的駭客組織曾向美日兩國智庫和大學相關人員發送釣魚郵件，試圖非法獲取密碼等資訊，有的釣魚郵件冒充日本防衛大臣小泉進次郎官方網站。

Proofpoint指出，該駭客組織被稱為「TA419」，從其作案手法及目標選擇等判斷，與中國有關。該組織去年4月開始對國防相關企業和律師事務所發動攻擊，手法包括偽造網域名稱，假裝是小泉官網或台日交流協會的郵件。

在美國，該組織曾冒充白宮前高官和Anthropic公司員工，向人工智慧（AI）政策專家和智庫發送郵件。據稱一旦收件人回覆，就會被引導至偽造登入頁面的網址，藉此騙取密碼等個人資訊。

精華 FAQ

  • 該組織主要鎖定美日兩國的智庫、大學相關人員、國防相關企業與律師事務所，並在美國特別針對AI政策專家與智庫人士，以釣魚郵件蒐集帳密等資訊。

  • Proofpoint根據其作案手法與目標選擇，判斷TA419與中國有關。其常見手法包括偽造網域、冒充官網或知名機構寄信，並導向假登入頁面騙取密碼。

  • 報導指出，釣魚郵件曾冒充日本防衛大臣小泉進次郎的官方網站，也假裝成台日交流協會郵件；在美國則冒充白宮前高官與Anthropic公司員工。

駭客 釣魚 小泉進次郎

上一則

中驚洩敏感資料憂削弱資訊控制 美提建AI緊急通報機制

下一則

川普又放話威脅 外企不在美國設廠要課多達300%關稅

延伸閱讀

中國駭客冒充美國前官員 意圖竊取AI專家電子郵件

中國駭客冒充美國前官員 意圖竊取AI專家電子郵件
駭客組織「閃亮獵人」宣稱入侵FBI網路 成功竊取員工心理和醫療紀錄

駭客組織「閃亮獵人」宣稱入侵FBI網路 成功竊取員工心理和醫療紀錄
駭FBI員工資訊 駭客組織「閃亮獵人」1成員約旦落網

駭FBI員工資訊 駭客組織「閃亮獵人」1成員約旦落網
中驚洩敏感資料憂削弱資訊控制 美提建AI緊急通報機制

中驚洩敏感資料憂削弱資訊控制 美提建AI緊急通報機制

熱門新聞

阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
川普29日在白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克與黃仁勳分坐他兩側，座次安排成為觀察科技大咖與白宮關係的線索。（路透）

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

2026-09-30 01:20
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）24日於白宮晚宴。(路透)

川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？

2026-09-29 22:28
川普29日在白宮東廳與AI業者高層舉行午餐會，他的右手邊是輝達執行長黃仁勳，左手邊是SpaceX執行長馬斯克。（路透）

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

2026-09-30 16:34
美國總統川普即將放寬汽車油耗標準，車廠可望生產更多耗油皮卡。路透

川普政府將放寬拜登時期汽車油耗標準 新車售價估大降

2026-09-27 11:27
美軍印太司令部司令帕帕羅2024年8月出席在菲律賓的一場研討會發表談話。（美聯社）

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心

2026-09-27 09:10

超人氣

更多 >
陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」