美網路安全公司：中國相關駭客組織冒充小泉進次郎發送釣魚郵件
美國Proofpoint揭露，與中國有關的TA419駭客組織以偽造網站和冒名郵件，對美日智庫、大學及AI政策人士進行釣魚攻擊，意圖竊取密碼與個資。
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美國Proofpoint揭露，與中國有關的TA419駭客組織以偽造網站和冒名郵件，對美日智庫、大學及AI政策人士進行釣魚攻擊，意圖竊取密碼與個資。
日本共同社報導，美國網路安全企業Proofpoint在1日發布消息指出，一個與中國有關的駭客組織曾向美日兩國智庫和大學相關人員發送釣魚郵件，試圖非法獲取密碼等資訊，有的釣魚郵件冒充日本防衛大臣小泉進次郎官方網站。
Proofpoint指出，該駭客組織被稱為「TA419」，從其作案手法及目標選擇等判斷，與中國有關。該組織去年4月開始對國防相關企業和律師事務所發動攻擊，手法包括偽造網域名稱，假裝是小泉官網或台日交流協會的郵件。
在美國，該組織曾冒充白宮前高官和Anthropic公司員工，向人工智慧（AI）政策專家和智庫發送郵件。據稱一旦收件人回覆，就會被引導至偽造登入頁面的網址，藉此騙取密碼等個人資訊。
該組織主要鎖定美日兩國的智庫、大學相關人員、國防相關企業與律師事務所，並在美國特別針對AI政策專家與智庫人士，以釣魚郵件蒐集帳密等資訊。 Proofpoint根據其作案手法與目標選擇，判斷TA419與中國有關。其常見手法包括偽造網域、冒充官網或知名機構寄信，並導向假登入頁面騙取密碼。 報導指出，釣魚郵件曾冒充日本防衛大臣小泉進次郎的官方網站，也假裝成台日交流協會郵件；在美國則冒充白宮前高官與Anthropic公司員工。
精華 FAQ
該組織主要鎖定美日兩國的智庫、大學相關人員、國防相關企業與律師事務所，並在美國特別針對AI政策專家與智庫人士，以釣魚郵件蒐集帳密等資訊。
Proofpoint根據其作案手法與目標選擇，判斷TA419與中國有關。其常見手法包括偽造網域、冒充官網或知名機構寄信，並導向假登入頁面騙取密碼。
報導指出，釣魚郵件曾冒充日本防衛大臣小泉進次郎的官方網站，也假裝成台日交流協會郵件；在美國則冒充白宮前高官與Anthropic公司員工。
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