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美對台軍售規畫 川普盟友：只有川普知道答案

編譯周辰陽／綜合報導
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共和黨參議員戴恩斯9月24日出席川普總統與第一夫人梅蘭妮亞為中國國家主席習近平及...
共和黨參議員戴恩斯9月24日出席川普總統與第一夫人梅蘭妮亞為中國國家主席習近平及夫人彭麗媛舉行的國宴。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普盟友、參議員戴恩斯談及美中稀土爭議與對台軍售，主張雙方持續對話，並稱川普談賣武器給中國的說法不宜字面解讀。

美國總統川普的親近盟友、也是美中重要溝通者的共和黨參議員戴恩斯(Steve Daines)接受南華早報訪問時，呼籲雙方持續接觸，不要因稀土供應鏈等議題上的分歧而「退縮」。他也談到川普曾提議向中國出售武器的說法，表示不必從字面上理解。

戴恩斯雖即將卸任，仍在中國國家主席習近平赴美國是訪問前夕扮演重要幕後溝通角色，往返北京與華府協助縮小分歧，也是唯一獲邀出席川習會白宮國宴的參議員。戴恩斯9月30日也出席中國駐美大使館舉辦的十一國慶活動，座位就在中國駐美大使謝鋒旁邊。

白宮上周川習會後發布的事實清單指出，雙方將繼續處理美方關切的問題，包括稀土及其他關鍵礦產相關供應鏈短缺，目標是確保出貨量恢復至適當水準。中方針對這次訪問發布的聲明，則未提及這項議題。

戴恩斯指出，雙方仍有一些早在習近平赴美前就存在的問題，川習會後也會繼續處理。他說：「這再次說明，兩國持續對話真的非常重要，因為雙方都承認彼此存在嚴重分歧。但答案不是退縮，而是繼續接觸。」

戴恩斯此話是在回應美國駐中國大使龐德偉(David Perdue)的談話。龐德偉指控北京利用在關鍵礦產「單一來源占主導地位」的優勢，將其「武器化」，對付世界其他國家。

戴恩斯與龐德偉的談話凸顯，稀土仍是美中之間一大爭議來源，也將是兩國領導人下次會面時的重要議題。

被問到目前美國對台軍售的不確定性時，戴恩斯則表示，川普「可能是唯一一個知道答案的人」。他說：「這會是一個持續存在的議題，不會消失。」

龐德偉此前接受福斯新聞訪問時透露，川普與習近平會面期間曾提議向中國出售武器。戴恩斯對此表示：「我一直都這樣形容川普總統，不要總是從字面上理解他，但一定要認真看待他。」他並補充：「他會拋出一些想法，就是為了攪動局面。我不一定會從字面上理解那番話。」

隨著11月APEC峰會川習會將至，戴恩斯表示，他仍與「很多將會到場的人保持密切聯繫」。他說：「目前我沒有另一次前往中國的行程安排，但這隨時可能改變。」

中國國家主席習近平(左)偕夫人彭麗媛於美東時間9月23日抵達華府，展開為期三天國...
中國國家主席習近平(左)偕夫人彭麗媛於美東時間9月23日抵達華府，展開為期三天國事訪問，美國總統川普(右)與第一夫人梅蘭妮亞親自到安德魯聯合基地接機。(路透)

精華 FAQ

  • 戴恩斯表示，川普「可能是唯一一個知道答案的人」，並強調這會是持續存在的議題，不會因短期談判或外界猜測而消失。

  • 他認為美中即使在稀土與關鍵礦產供應鏈上有嚴重分歧，也應持續對話與接觸，而不是因爭議升高就退縮，否則更難縮小差距。

  • 他表示不要總是從字面上理解川普的發言，川普常會拋出想法來攪動局面，因此外界應認真看待其政治意圖，但不必把每句話都當成直接政策。

川普 川習會 稀土

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