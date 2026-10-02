川習會後對台軍售仍懸而未決 川普盟友戴恩斯：可能只有他知道答案
川習會後，美中仍圍繞稀土與供應鏈爭議持續交涉，川普盟友戴恩斯主張不要退縮並強調對話；至於對台軍售與川普言行，外界仍難判斷其真正意圖。
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川習會後，美中仍圍繞稀土與供應鏈爭議持續交涉，川普盟友戴恩斯主張不要退縮並強調對話；至於對台軍售與川普言行，外界仍難判斷其真正意圖。
川普總統的親近盟友、也是美中重要溝通者的共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）接受南華早報訪問時，呼籲雙方持續接觸，不要因稀土供應鏈等議題上的分歧而「退縮」。他也談到川普曾提議向中國出售武器的說法，表示不必從字面上理解。
戴恩斯雖即將卸任，仍在中國國家主席習近平赴美國是訪問前夕扮演重要幕後溝通角色，往返北京與華府協助縮小分歧，也是唯一獲邀出席川習會白宮國宴的美國參議員。戴恩斯9月30日也出席中國駐美大使館舉辦的中共建政慶祝活動，座位就在中國駐美大使謝鋒旁邊。
白宮上周川習會後發布的事實清單指出，雙方將繼續處理美方關切的問題，包括稀土及其他關鍵礦產相關供應鏈短缺，目標是確保出貨量恢復至適當水準。中方針對這次訪問發布的聲明，則未提及這項議題。
戴恩斯指出，雙方仍有一些早在習近平赴美前就存在的問題，川習會後也會繼續處理。他說：「這再次說明，兩國持續對話真的非常重要，因為雙方都承認彼此存在嚴重分歧。但答案不是退縮，而是繼續接觸。」
戴恩斯此話是在回應美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）的談話。龐德偉指控北京利用在關鍵礦產「單一來源占主導地位」的優勢，將其「武器化」，對付世界其他國家。
戴恩斯與龐德偉的談話凸顯，稀土仍是美中之間一大爭議來源，也將是兩國領導人下次會面時的重要議題。
被問到目前美國對台軍售的不確定性時，戴恩斯則表示，川普「可能是唯一一個知道答案的人」。他說：「這會是一個持續存在的議題，不會消失。」
龐德偉此前接受福斯新聞訪問時透露，川普與習近平會面期間曾提議向中國出售武器。戴恩斯對此表示：「我一直都這樣形容川普總統，不要總是從字面上理解他，但一定要認真看待他。」他並補充：「他會拋出一些想法，就是為了攪動局面。我不一定會從字面上理解那番話。」
隨著11月APEC峰會川習會將至，戴恩斯表示，他仍與「很多將會到場的人保持密切聯繫」。他說：「目前我沒有另一次前往中國的行程安排，但這隨時可能改變。」
報導指出，最主要的爭議焦點仍是稀土及其他關鍵礦產供應鏈。白宮表示雙方將繼續處理相關短缺問題，但中方聲明未提及，顯示分歧仍在。 戴恩斯認為，兩國即使存在嚴重分歧，也不能因此退縮，而應繼續接觸與對話。他強調，持續溝通才是處理問題的正確方式，而不是把門關上。 戴恩斯表示，美國對台軍售的不確定性可能只有川普本人知道答案，且這會是長期議題。對於川普曾提議向中國出售武器的說法，他認為不必完全照字面理解。
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報導指出，最主要的爭議焦點仍是稀土及其他關鍵礦產供應鏈。白宮表示雙方將繼續處理相關短缺問題，但中方聲明未提及，顯示分歧仍在。
戴恩斯認為，兩國即使存在嚴重分歧，也不能因此退縮，而應繼續接觸與對話。他強調，持續溝通才是處理問題的正確方式，而不是把門關上。
戴恩斯表示，美國對台軍售的不確定性可能只有川普本人知道答案，且這會是長期議題。對於川普曾提議向中國出售武器的說法，他認為不必完全照字面理解。
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