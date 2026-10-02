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延宕3年 美售台F-16C首批交付 台隔29年再接收新戰機

記者程嘉文李人岳／連線報導
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美國出售台灣的66架F-16 C/D戰機，在延後許久後，首批兩架已經抵台。(圖／...
美國出售台灣的66架F-16 C/D戰機，在延後許久後，首批兩架已經抵台。(圖／洛克希德馬丁)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣向美採購的66架F-16C/D Block70首批2架終於交付，降落台東志航基地，象徵空軍29年來再度接收全新戰機，但整體交機進度仍落後原訂時程。

台灣向美國採購的66架F-16C/D Block70戰鬥機，首批兩架的交機行程，歷經一個多月延宕，終於飛抵台灣，降落台東志航基地。這是繼1997年F-16A/B與法製幻象2000抵台以來，中華民國空軍時隔29年再度接收全新戰機。

兩架編號「6727」、「6728」單座F-16C，於台北時間8月21日，由美國德州渥斯堡飛抵夏威夷，23日起飛後不久就折返，此後長期停在檀香山希肯空軍基地，直到台北時間9月26日升空試飛後返場。當地時間9月30日中午升空離開。

由時程推斷，兩架F-16從檀香山起飛後，曾降落關島安德森基地，但中停不超過24小時。

F-16在夏威夷滯留多日，消息人士透露，一方面是機上設備故障，當地美軍並無F-16單位，須從本土調動修護能量；隨即又面臨中國國家主席習近平訪美，華府不願多生波折。「川習會」一結束，F-16就進行修理作業後必要的試飛。

美國國務院表示，華府持續和印太地區的朋友及盟友站在一起，推進共同的繁榮、安全及價值觀，其中也包括台灣。一名發言人向中央社表示，「我們的對台政策沒有改變」，美國堅守以台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為基礎的「一中政策」。

1992年，老布希政府售台150架F-16A/B，1997年起抵台，服役於台灣空軍第4、5聯隊。多年來台灣爭取增購一個F-16聯隊，2011年馬政府時期，美方批准替台灣F-16A/B機隊進行性能提升。

2019年，川普政府終於批准出售66架F-16C/D Block70。更新後的F-16A/B，與此次新造的F-16C/D，均使用電子掃描陣列雷達，部分性能與F-22、F-35等新銳戰機同級。原廠洛克希德馬丁公司，將改良計畫稱為F-16V。

台灣增購計畫名為「鳳翔專案」，原規畫2023年起交機，但美方拖了3年終於開始交機，且機上電戰系統尚未測試完成，目前艙內先以配重塊暫代。

台中市長盧秀燕說，台美交情深厚，但親兄弟還是要明算帳，這20年來付出不少軍費，政府應該整理出來，向外界說清楚。民眾黨主席黃國昌說，本來今年66架應全部到位，目前為止只來兩架，且導航系統、彈藥都還沒有到位，好像上了戰場沒有穿防彈背心、也沒有彈藥。

精華 FAQ

  • 首批2架單座F-16C於台北時間9月30日中午自關島方向返抵台灣，最後降落在台東志航基地，正式完成這次歷經延宕的交機行程。

  • 因為這是繼1997年F-16A/B與法製幻象2000抵台後，空軍時隔29年再次接收全新戰機，也代表台灣向美採購的新型F-16終於開始到貨。

  • 消息人士指出，可能是機上設備故障，而當地美軍又沒有F-16單位可即時修護；另有說法認為，因習近平訪美與川習會因素，美方避免在敏感時點增加變數。

中華民國 夏威夷 德州

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