川普稱有「台晶片業者」投資5000億美元 還說習近平很健康
川普受訪時談及聯準會升息、AI政策與美中競爭，並宣稱一家台灣晶片公司將在美投資5000億美元，同時稱習近平健康無虞。
AI摘要
文章摘要整理：
川普受訪時談及聯準會升息、AI政策與美中競爭，並宣稱一家台灣晶片公司將在美投資5000億美元，同時稱習近平健康無虞。
「時代雜誌」10月1日刊出川普總統專訪，披露他9月28日在白宮受訪時，對聯準會（Fed）、人工智慧（AI）與美中競爭等議題的最新看法。
聯準會：時代雜誌問及川普提名的聯準會主席華許日前主持全票通過的升息決議，以及Fed年底可能再度升息，川普直言「我認為他們不應該」，但並未表示後悔提名華許，而是把矛頭指向聯準會理事會，指部分成員希望美國經濟表現不佳，升息也將增加政府利息負擔。他宣稱，美國正經歷強勁成長，若利率降低，經濟表現還會更好。
經濟：談到美國經濟成長，時代雜誌指AI是主要推力，川普則強調「不只是AI」，並列舉汽車、製藥與科技業在美擴大投資。他提到蘋果、Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳，以及「一家偉大的台灣晶片公司」，並稱這家台灣晶片業者正在美國投資5000億美元。不過，川普在訪談中並未直接說出這家公司的名稱。
AI：川普也透露，他已不再把AI稱為AI，而改稱「SI」，即「超級智慧」（Super Intelligence），並稱中國國家主席習近平也認同這個名稱。他表示，將成立由熟悉相關技術人士組成的團隊提供政策建議，但不會因為風險警告，就扼殺整個AI產業。
被問到是否信任OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）時，川普未正面回答，只表示「我喜歡他」，隨後說奧特曼與Anthropic執行長阿莫戴都非常聰明。川普隨後又說自己IQ也是超高，提及他在麻省理工學院（MIT）當教授的叔叔，藉此證明自己擁有聰明的基因。
面對民眾對資料中心耗電、環境與生活品質的疑慮，川普坦言自己也不希望資料中心直接蓋在自家旁，但可以接受蓋在所處的郡，並認為相關設施能創造稅收與就業。他強調，歐洲與中國都積極爭取資料中心，「如果我們不蓋，它們就會蓋到別的地方」，並說不希望中國取得大量資料中心。
稱習近平健康：時代雜誌另問到OpenAI代理程式被指涉及入侵美國政府網站，川普表示，若AI業者從事不當行為，可由司法部與聯邦調查局處理，但沒有必要因此摧毀整個AI產業。他形容，AI產業的影響可能比工業革命與網際網路還大，美國若主動踩煞車，只會讓中國迎頭趕上。
訪談尾聲，時代雜誌也直接詢問習近平健康狀況。川普表示，他日前與習近平相處兩天，期間行程密集，沒有觀察到明顯異狀，「我認為他非常健康」，並希望「時代雜誌」把這句話寫進報導。他說，自己不知道外界健康疑慮從何而來，但以兩人近距離互動情況來看，習近平「健康狀況完全沒有問題」。
川普提到一家「偉大的台灣晶片公司」正在美國投資5000億美元，但訪談中並未直接說出公司名稱，只以此作為美國吸引投資的例子。 川普明確表示他認為聯準會不應該升息，雖未後悔提名華許，但把問題歸咎於聯準會理事會，認為部分成員不希望美國經濟表現太好。 川普把AI改稱為「SI」，認為其影響可能比工業革命與網際網路更大，主張設立專業團隊提供政策建議，但不應因風險就阻止產業發展，以免讓中國趕上。
精華 FAQ
川普提到一家「偉大的台灣晶片公司」正在美國投資5000億美元，但訪談中並未直接說出公司名稱，只以此作為美國吸引投資的例子。
川普明確表示他認為聯準會不應該升息，雖未後悔提名華許，但把問題歸咎於聯準會理事會，認為部分成員不希望美國經濟表現太好。
川普把AI改稱為「SI」，認為其影響可能比工業革命與網際網路更大，主張設立專業團隊提供政策建議，但不應因風險就阻止產業發展，以免讓中國趕上。
上一則
從第三國走私管制高階晶片到中國 加州科技公司華人老闆被捕
下一則