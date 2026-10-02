從第三國走私管制高階晶片到中國 加州科技公司華人老闆被捕

遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民呂耀剛(Yiu Kong Lui，音譯)，涉走私價值3億的晶片到中國。(圖／司法部提供)

AI摘要 文章摘要整理： 加州科技公司Earthmade創辦人呂耀剛涉以第三國轉運方式，將高階AI晶片與伺服器非法走私至中國，遭FBI與商務部逮捕起訴。

加州 一家科技公司的華裔創辦人兼執行長，涉嫌走私價值超過3億元內附高階AI晶片的電腦伺服器，經第三國轉運到中國，遭聯邦調查局(FBI)、商務部逮捕及起訴。

紐約郵報報導，涉案的是Earthmade Computers公司38歲的創辦人兼執行長呂耀剛(Yiu Kong Lui，音譯，又名Greg Lui)。該報獨家直擊FBI及商務部探員突擊Earthmade Computers位於洛杉磯東部工業市(City of Industry)總部及逮捕呂耀剛的整個過程。

報導指出，探員從呂某位於位於聖蓋博 (San Gabriel)的豪宅，一直跟蹤他到Earthmade總部，當他返抵公司後即持槍將他逮捕，他被押上車帶走時全程一言不發。

根據司法部1日發出的公告，呂耀剛涉嫌向中國非法走私價值超過3億元的、受管制的圖形處理器(GPU)，可能威脅國安。

起訴書指出，呂某及其同夥利用Earthmade公司，在2023年至2024年間未經商務部發出許可證，購買相關伺服器及晶片，然後利用虛假文件經第三國繞道運往中國。據悉涉案物品皆為高階AI物資，包含由Nvidia（輝達，又名英偉達）生產的處理器，聯邦法規認定此類物資有利於中國軍隊。

檢控官表示，呂某向包括輝達等公司下單後，雇用馬來西亞兩家貨運代理公司將處理器運往馬來西亞及新加坡，抵達星馬後再將這些物資轉運到中國。

法庭文件指出，從2024年1月到2024年10月，Earthmade從兩家公司獲得超過1.76億元。

檢方指呂某明知違法，但仍實行這個計畫，FBI調查後掌握了確實證據而採取行動。其中在2024年1月 ，他向一名同夥發電郵稱，一家馬來西亞轉運公司有意購買70台搭載受管控晶片的電腦伺服器，電郵中提及禁止出口的法律。

呂某目前被控一項共謀違反「出口管制改革法」(Export Control Reform Act)、一項走私罪，一項串謀洗錢罪，如果罪名成立，最高可監禁50年。

遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民呂耀剛(Yiu Kong Lui，音譯，左)，涉走私價值3億的晶片到中國。(取自臉書)