我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

從第三國走私管制高階晶片到中國 加州科技公司華人老闆被捕

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民呂耀剛(Yiu Kong Lui，音譯)，...
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民呂耀剛(Yiu Kong Lui，音譯)，涉走私價值3億的晶片到中國。(圖／司法部提供)

AI摘要

文章摘要整理：

加州科技公司Earthmade創辦人呂耀剛涉以第三國轉運方式，將高階AI晶片與伺服器非法走私至中國，遭FBI與商務部逮捕起訴。

加州一家科技公司的華裔創辦人兼執行長，涉嫌走私價值超過3億元內附高階AI晶片的電腦伺服器，經第三國轉運到中國，遭聯邦調查局(FBI)、商務部逮捕及起訴。

紐約郵報報導，涉案的是Earthmade Computers公司38歲的創辦人兼執行長呂耀剛(Yiu Kong Lui，音譯，又名Greg Lui)。該報獨家直擊FBI及商務部探員突擊Earthmade Computers位於洛杉磯東部工業市(City of Industry)總部及逮捕呂耀剛的整個過程。

報導指出，探員從呂某位於位於聖蓋博(San Gabriel)的豪宅，一直跟蹤他到Earthmade總部，當他返抵公司後即持槍將他逮捕，他被押上車帶走時全程一言不發。

根據司法部1日發出的公告，呂耀剛涉嫌向中國非法走私價值超過3億元的、受管制的圖形處理器(GPU)，可能威脅國安。

起訴書指出，呂某及其同夥利用Earthmade公司，在2023年至2024年間未經商務部發出許可證，購買相關伺服器及晶片，然後利用虛假文件經第三國繞道運往中國。據悉涉案物品皆為高階AI物資，包含由Nvidia（輝達，又名英偉達）生產的處理器，聯邦法規認定此類物資有利於中國軍隊。

檢控官表示，呂某向包括輝達等公司下單後，雇用馬來西亞兩家貨運代理公司將處理器運往馬來西亞及新加坡，抵達星馬後再將這些物資轉運到中國。

法庭文件指出，從2024年1月到2024年10月，Earthmade從兩家公司獲得超過1.76億元。

檢方指呂某明知違法，但仍實行這個計畫，FBI調查後掌握了確實證據而採取行動。其中在2024年1月 ，他向一名同夥發電郵稱，一家馬來西亞轉運公司有意購買70台搭載受管控晶片的電腦伺服器，電郵中提及禁止出口的法律。

呂某目前被控一項共謀違反「出口管制改革法」(Export Control Reform Act)、一項走私罪，一項串謀洗錢罪，如果罪名成立，最高可監禁50年。

遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民呂耀剛(Yiu Kong Lui，音譯，左...
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民呂耀剛(Yiu Kong Lui，音譯，左)，涉走私價值3億的晶片到中國。(取自臉書)

精華 FAQ

  • 主嫌是38歲的呂耀剛，又名Greg Lui，是加州科技公司Earthmade Computers的創辦人兼執行長，並被指涉嫌主導整起走私計畫。

  • 檢方稱他先向輝達等公司下單，再雇用馬來西亞貨運代理，將伺服器與晶片送往馬來西亞和新加坡，之後再以虛假文件轉運到中國。

  • 呂耀剛目前被控共謀違反出口管制改革法、走私罪及串謀洗錢罪；若全部罪名成立，最高可能面臨50年監禁。

加州 華人 聖蓋博

上一則

川普：杜拜航空事件涉及伊朗 將祭出「非常沉重的打擊」

下一則

川普稱有「台晶片業者」投資5000億美元 還說習近平很健康

延伸閱讀

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
微信賣美國護照助中國人偷渡 檢方：嚴重國安疑慮

微信賣美國護照助中國人偷渡 檢方：嚴重國安疑慮

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案
藏身車備胎凹槽 中國男偷渡被逮 協助闖關美司機也被抓

藏身車備胎凹槽 中國男偷渡被逮 協助闖關美司機也被抓

熱門新聞

阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
川普29日在白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克與黃仁勳分坐他兩側，座次安排成為觀察科技大咖與白宮關係的線索。（路透）

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

2026-09-30 01:20
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收