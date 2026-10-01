我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

64歲金凱瑞第3度結婚 迎娶小32歲女友 今年才公開示愛喊：我愛妳

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

路透：美研判中國2027年侵台可能性降低 賴清德若2028連任局勢恐凶險

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家主席習近平9月30日在北京人民大會堂出席中共建政77周年招待會時舉杯致意...
中國國家主席習近平9月30日在北京人民大會堂出席中共建政77周年招待會時舉杯致意。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

路透報導指出，美國官員認為中國在2028年前入侵台灣的機率降低，但若賴清德連任，2028年後局勢可能轉趨凶險。

路透1日獨家報導，知情人士透露，美國官員認為，儘管中國國家主席習近平已指示軍方在2027年前做好必要時武力奪取台灣的準備，但中國在2028年前入侵台灣的可能性正逐漸降低。

兩名現任美國官員、一名前美國官員及一名知情人士表示，主要原因包括中共反腐行動拖慢軍事戰備進度，以及北京希望觀察台灣2028年選舉結果。一些中國官員希望，這場選舉能讓一個更願意接受北京控制台灣的政府上台。

知情人士指出，如果民進黨在2028年選舉中連續第四次執政，尤其是現任總統賴清德成功連任，北京可能在2028年及之後愈來愈傾向使用武力。一名美國官員表示：「如果真的出現這種情況，我認為2028年局勢會變得相當凶險。」

中國從未排除使用武力統一台灣，但從未公開證實存在2027年的戰備命令。這項評估此前未曾被報導，也是對美國官員多年既有認知的一項重大更新。美方長期認為，習近平希望解放軍在2027年、也就是建軍100周年時，做好可能以武力奪取台灣的準備。

對於中國會在多大程度上把2028年美國總統大選視為採取軍事行動的重要指標，美國官員看法不一。3名知情人士表示，北京可能也希望評估美國大選結果，尤其考量到美國選民對美軍海外行動的反感日益升高。

不過，一名美國官員表示，北京認為民主黨與共和黨在台灣問題上的立場大致一致。中國可能會對2028年美國大選中的人選有所偏好，但「在我看來，這已不像15年前那樣具有決定性」。

美方官員也表示，習近平並未撤回讓解放軍在2027年前具備以武力奪取台灣所需能力的目標，但受到反腐行動影響，解放軍2025年在軍事方面取得的進展可能不如原先預期。

該名美國官員表示，解放軍2025年的軍事演習規模小於過去數年，威脅性也較低。雖然今年稍有回升，但中國軍方官員似乎仍對自身戰備狀況不滿。據信中國從美伊及俄烏戰爭中汲取一項教訓，也就是一旦發動入侵，就必須迅速行動，避免陷入持久衝突。

中國仍有許多準備尚未完成。該官員指出：「還有太多環節尚未完全到位，而這可能會是自盟軍諾曼第登陸以來，任何一支軍隊所嘗試過最困難的軍事行動。」

精華 FAQ

  • 主要原因有兩項：中共反腐行動拖慢了解放軍戰備進度，且北京希望先觀察台灣2028年選舉結果，再決定是否採取更強硬行動。

  • 知情人士指出，一些中國官員希望選舉結果能讓更願意接受北京控制的政府上台；若民進黨連任，對北京而言將更不利。

  • 美方認為若民進黨連續第四次執政，尤其賴清德連任，北京在2028年及之後可能更傾向使用武力，屆時台海局勢將明顯升高。

賴清德 習近平 中共

上一則

魯比歐宣布護照新制 首次申辦可線上完成 12月啟動

延伸閱讀

不開一槍拿下台灣？WSJ：北京看準川普「機會之窗」 加大疑美論攻勢

不開一槍拿下台灣？WSJ：北京看準川普「機會之窗」 加大疑美論攻勢
港媒：川普曾想把對台軍售拖到卸任前 現擬APEC、G20後處理

港媒：川普曾想把對台軍售拖到卸任前 現擬APEC、G20後處理
習將訪美 港媒：美中擬加強兩軍關係 軍控對話有望重啟

習將訪美 港媒：美中擬加強兩軍關係 軍控對話有望重啟
華府要求台灣官員少訪美 紐時：川普不願台灣成絆腳石摧毀美中關係

華府要求台灣官員少訪美 紐時：川普不願台灣成絆腳石摧毀美中關係

熱門新聞

阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
川普29日在白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克與黃仁勳分坐他兩側，座次安排成為觀察科技大咖與白宮關係的線索。（路透）

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

2026-09-30 01:20
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯