雙十邀請函未列中華民國？駐美各處名稱不一引議

駐紐約經文處寄出的邀請函使用中華民國（台灣）的外交部正式用法。（讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯與芝加哥駐處雙十邀請函因使用台灣簡稱引發爭議，但兩處均強調正式邀請卡仍列中華民國或中華民國(台灣)國名，其他駐處則多維持完整正式名稱。

洛杉磯 台北經濟文化辦事處今年雙十國慶電子邀請函，因使用「台灣國慶」而未列出「中華民國 」國名，引發爭議。比對芝加哥、紐約、休士頓 、華府及亞特蘭大五個駐美館處的邀請函，發現五地正式邀請卡均使用中華民國完整國名，並展示國旗，但芝加哥的電子郵件同樣使用「台灣雙十」(Taiwan's Double 10)名稱。

對此，芝加哥經文處回應，電子郵件標題是為方便當地外賓辨識信件來源，正式邀請卡始終使用中華民國(台灣)國名，並已調整電子郵件用語，未來將更謹慎使用簡稱。

駐洛經文處稍早寄發的國慶酒會邀請函使用「台灣雙十國慶」，經僑胞反映及媒體報導後，該處解釋，是為提升今年國慶酒會的報名及報到效率，今年首度採用第三方雲端邀請系統，並依據國慶籌備委員會核定的國慶主視覺，製作正式雲端邀請卡。正式邀請卡中，完整使用「慶祝115年中華民國國慶」文字及相關圖示。

不過，駐洛經文處指出，第三方系統在寄發電子通知時，預設值沿用建檔階段輸入的簡化活動代號，導致通知信上的主旨與內文，未與活動網站的正式雲端邀請卡內容一致。該處已修正並重新寄出。

近日有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處雙十國慶酒會邀請函，發現通知寫著「台灣」雙十國慶；左側為修正後重新寄發的邀請函，右側原本的邀請函。（邀請函郵件截圖）

芝加哥經文處8月17日寄出的雙十國慶電子郵件標題為「Celebrate Taiwan's 'Double 10' Anniversary with Us」，內文也使用「Taiwan's 'Double 10' Anniversary Reception」，但郵件下方的正式邀請卡印有中華民國國旗，並完整使用「115th National Day of the Republic of China (Taiwan)」，由處長類延峰具名邀請。

駐芝加哥台北經文處雙十邀請函原來僅寫台灣雙十節。(讀者提供)

針對相關詢問，芝加哥經文處表示，該處國慶酒會邀請卡向來以「中華民國(台灣)」名義對外，電子郵件所附正式邀請卡也明確列出「Republic of China (Taiwan)」，並印有國旗。

經文處進一步說明，電子郵件標題與所附正式邀請卡位於同一頁面，收件人可清楚看見正式國名；標題使用「Taiwan's Double 10」，主要是為方便當地外賓辨識信件來源，並非更改正式活動名稱。

經文處指出，已重新寄發更新後的提醒邀請郵件，調整相關文字。未來將更加注意文宣呈現，使用簡稱時也會更加謹慎，並虛心接受外界檢視與指教。

至於以傳統紙本方式寄送的國慶邀請函，經文處表示，僅有印製國旗及「Republic of China (Taiwan)」正式國名的邀請卡本體，不存在電子郵件標題與正式邀請卡名稱不同的問題。

芝加哥經文處的正式邀請函上使用中華民國（台灣）名稱。（特派員黃惠玲／攝影）

駐紐約台北經濟文化辦事處的邀請函分為中英文兩版，均在內文開篇寫明「為慶祝中國民國一百一十五年國慶」/「 In celebration of the 115th National Day of the Republic of China (Taiwan)」字樣。其中，中文版全文未出現「台灣」字樣，英文版則按照英文書寫習慣，在「中華民國」之後以括號的形式提及「Taiwan」。在檯頭部位，中英文版邀請函均展示了醒目的中華民國國旗圖樣，在隨附的回卡上，檯頭部位同樣印有中華民國國旗。

華府駐美代表處的電子邀請函則採用「Taiwan • Together as One」主視覺，上方印有中華民國國旗，內文完整使用「115th National Day of the Republic of China (Taiwan)」，由駐美代表俞大㵢夫婦具名邀請，兼顧台灣形象宣傳與中華民國國名。

亞特蘭大經文處同樣在電子邀請函上印有中華民國國旗，並完整使用中華民國(台灣)國名，由處長林主恩夫婦具名邀請。該處電子郵件內文也使用完整國名，與正式邀請卡一致。

芝加哥與洛杉磯兩處對電子郵件用語的解釋則有所不同。洛杉磯將事件歸因於第三方邀請系統設定及作業疏漏；芝加哥則表示，使用簡稱是為方便當地外賓辨識，且電子郵件與正式邀請卡同頁呈現，並已主動調整文字。

華府代表處雙十邀請函。(讀者提供)

駐休士頓台北經文處雙十的紙本邀請函。(讀者提供)

駐亞特蘭大台北經文處雙十邀請函。(讀者提供)