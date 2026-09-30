「不能讓中國取得機密」川普拒絕共管AI 挺企業自律

川普總統29日邀集AI巨頭們午宴，與會者簽署協議由業界自我監管。主張政府不必監管的Nvidia執行長黃仁勳（前排左二）、Meta執行長查克柏格(前排左一)，以及建議政府應該介入的特斯拉執行長馬斯克（前排右一）分坐川普兩側。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普反對以新法規強管AI，也拒絕和中國共同制定治理規則，改主張企業自律搭配司法部等現有機關監督風險。

僅管矽谷 及輿論要求對AI設立新護欄的呼聲日漸高漲，川普 總統29日對於低度介入AI管制的策略辯護表示，科技界「自我監管」加上司法部等現有機關已足以確保AI工具安全，同時表明不願與中國共同管制AI。川普說，政府不會以法規阻礙AI產業發展。

川普在宣布成立聯邦政府網站America.gov時說：「我絕對不會扼殺這項比工業革命還要偉大的科技成長。」新網站是使用AI工具建立，旨在讓民眾更容易獲得服務。川普說，司法部、聯邦調查局(FBI )以及現有政府機關已足夠追究出於不良目的使用AI的惡意份子。

川普也提到，他上周與中國國家主席習近平舉行峰會時，曾與對方討論AI。他說，他不希望與習近平合作制定AI治理規則，因為這將讓美國企業更難取得領先地位。

川普說：「很多人都說，我們應該與中國合作，但這樣一來，他們就能立即取得一些我們知道他們目前還不知道的資訊。」

川普、眾院議長強生(Mike Johnson)29日在白宮東廳與大約20位科技巨頭共進午餐。川普在午餐之後對媒體發表談話時重申：「自我監管非常重要。」參與午餐的科技高層包括輝達(Nvidia)執行長黃仁勳(Jensen Huang)、太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克(Elon Musk)等。

強生表示，執行長們簽署一份聲明，承諾在發展人工智慧的同時確保技術安全。

文件包括自願原則，例如透過透過內部控制監督模型開發、接受外部模型審查，並且向董事會報告安全措施。

川普形容這份文件是「具有道德約束力的憲法」，不具法律約束力，並表示政府將考慮成立委員會負責監督。

川普也說，將任命白宮「人工智慧沙皇」(AI czar)，並成立名叫「人工智慧部隊」(AI Force)的政府新部門。

根據川普在社群網站公布的科技高層簽署協議副本，科技公司同意跟獨立審計師(independent auditors)合作，評估AI系統是否按照設計原意運作，科技公司也承諾將確保AI工具不會「以意料之外的方式入侵或存取技術系統」。

出席白宮會議的科技大亨還包括OpenAI共同創辦人布洛克曼(Greg Brockman)、Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)、臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)、谷歌(Google)執行長皮查伊(Sundar Pichai)等。

川普29日稍晚簽署行政命令將「人工智慧」改名「超級智慧」(superintelligence)。他說，科技公司將採取更多措施以確保為AI模型提供算力的數據中心所在社區也能受益。

川普總統主張不與中國合作管制AI，以免阻撓美國企業發展。（美聯社）