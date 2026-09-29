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不與習近平合作 川普畫美中AI紅線：美國不能自廢武功

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統29日出席美國政府新AI服務網站America.gov上線活動。(路透)
川普總統29日出席美國政府新AI服務網站America.gov上線活動。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在美中啟動AI對話後劃出合作紅線，拒絕與中國共同開發AI，主張美國應維持領先並避免技術外流，同時推動國內AI安全監督。

BBC報導，上周川習會後，美中才宣布啟動人工智慧（AI）對話，川普總統29日隨即畫下合作紅線，明確排除與中國共同開發AI，直言任何形式的聯合開發都可能讓北京取得美國掌握的技術機密，無異於把秘密拱手相送。他並強調，如今美中是AI領域最主要的競爭對手，而美國處於領先，不希望透過合作讓中國迅速縮小差距。

川普29日在華府出席美國政府新AI服務網站America.gov上線活動時表示，美國在AI領域領先很多，沒必要與潛在競爭對手「攪在一起」。他說：「如果這麼做，我們就會交出很多他們想得到的秘密。」

川普更稱，目前AI競爭「根本沒有第三名」，主要就是美國與中國之間的較量。

中國國家主席習近平上周結束對美國是訪問，美中會後宣布啟動新的AI對話，並預計11月進一步磋商；雙方也建立新的溝通管道，希望在AI相關事件發生時降低誤判風險。

川普證實，上周與習近平會面時確實談到AI，但強調自己仍反對兩國共同開發相關技術。他表示，一旦展開合作，中國就可能「立刻取得一些我們知道、而他們不知道的東西」，並重申：「我們現在領先中國，也領先其他所有國家，我希望繼續保持這種局面。」

川習會前，中國外交部曾表示，以「威脅論」看待AI、採取對抗思維，不利於全球AI治理。

川普結束這場活動後，在白宮召集多名科技巨頭共進午宴，商討AI安全風險，並宣布簽署一份自願性質的監督協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。

精華 FAQ

  • 他認為任何聯合開發都可能讓北京取得美國掌握的技術機密，等同把秘密拱手相送，因此明確排除合作，避免美國在競爭中失去領先優勢。

  • 川普表示，美中是AI領域最主要的競爭對手，且競爭「根本沒有第三名」，目前是美國領先中國，也領先其他國家，不希望透過合作縮小差距。

  • 川習會後，雙方宣布啟動新的AI對話，預計11月再磋商，並建立新溝通管道以降低誤判風險；川普同時也與科技巨頭討論AI安全，簽下自願監督協議。

習近平 川普 川習會

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