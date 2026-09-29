被爆曾向習近平兜售武器 川普回應了 驚訝反問「是說台灣？」

美國總統川普（右）24日在白宮會晤中國國家主席習近平（左）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普否認曾提議向習近平推銷美國武器，並懷疑龐德偉談的是台灣；美方同時強調依法不得對中軍售，對台軍售則持續磋商。

CNN報導，美國總統川普 28日否認曾詢問中國國家主席習近平 是否有意購買美國武器，與美國駐中國大使龐德偉 日前轉述說法有所出入。

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）27日受訪福斯周日新聞稱，川普曾向習近平明言，美國原本就會對全球各地軍售，而且川普「其實一度問習近平，想不想買一些美國武器」。龐德偉當時未說明川普這番發言是否在上周美中峰會或先前川習會期間 ，也未透露習近平當時如何回答。

川普28日被追問龐德偉的說法時顯得相當意外，當場反問：「賣給中國？你是說台灣嗎？我從沒聽過這回事，我得去問問他。」

川普接著說：「中國大概會想買，因為美國製裝備比中國製好。」他笑稱：「所以也許這是個好主意。但我們沒有討論過這件事。」

對於龐德偉為何會有上述說法，川普則推測：「他可能是在講台灣，我想他講的是台灣。」

白宮一名官員27日曾回應，華府沒有對中軍售計畫；美國國務院聲明也強調：「美國法律禁止向中國出售武器，目前沒有這類提議或計畫。」

中國外交部28日被問及相關說法時，未正面回答，但表示中國「始終根據自身需要加強國防能力，並致力於維護世界和平與穩定」。

川習會後，美國對台軍售同樣備受關注。龐德偉當時受訪被問及這項議題時表示，川普政府任內已批准價值110億美元的對台軍售，目前還在就其他軍售進行磋商；他並強調美國對台灣立場沒有改變。