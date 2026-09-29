140億美元對台軍售生變？眾院議長強生說話了 揭2卡關原因

美國聯邦眾議院議長強生24日出席川習國宴。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國眾院議長強生表示，140億美元對台軍售卡關與中東局勢和武器需求有關，並強調川普對台軍售規模龐大，對台立場與對中警戒都不會改變。

川習二會後，美國聯邦眾議院議長強生受訪福斯商業新聞，稱美國對台灣總額140億美元軍售 牽涉伊朗局勢與飛彈需求，美國總統川普兩個任期對台軍售預估總額達400億美元，不應過度解讀川普將軍售案當作對中談判籌碼的說法；強生並重申美國對台灣立場不變，台灣維持穩定與獨立對美國國家安全與經濟等至關重要。

福斯商業新聞（Fox Business）28日發布訪問片段。主持人提到，川習會 幾乎沒有公開觸及台灣議題，而習近平希望美國降低對台支持，目前總額140億美元的對台軍售案又已擱置數月，因此詢問強生（Mike Johnson），川普是否刻意暫緩簽署已送到桌上的軍售案，藉此作為與中國大陸進行貿易談判的籌碼。

強生回應：「我不會過度解讀這件事。這與伊朗衝突有關，也與目前中東局勢下對飛彈等軍備的需求有關。」他隨後表示，若要判斷川普對台灣的決心，應該觀察川普實際採取的行動。

強生指出，若以川普兩個任期計算，他估計對台軍售總額將達約400億美元，「大約是歐巴馬總統任內的2倍」，美方決心不容質疑。

強生接著表示：「台灣是美國非常重要的夥伴、朋友和盟友，美方需要台灣維持穩定與獨立」。他說，「這對美國國家安全、經濟等層面至關重要，可以預期美方未來將繼續維持這項立場」。

至於川習會及整體美中關係，強生重申國務卿魯比歐的說法，表示美國有義務與中國進行外交接觸。他指出，美中是全球兩大經濟體，中國也是美國的重要貿易夥伴，因此外交及雙邊關係都很重要，川普強調這一點是正確的。

不過，強生同時表示，美國仍須對中國保持高度警覺。他指控中國竊取智慧財產權、在部分領域施加惡意影響、試圖影響美國民眾，並指出中國也擁有龐大軍力，因此美方在維持外交接觸的同時，仍必須保持戒心。