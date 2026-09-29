川普向習兜售武器 學者：暗示將放行140億美元對台軍售

川普總統（右）與中國國家主席習近平（左）24日在華府白宮出席晚宴。（歐新社）

美國駐中國大使龐德偉日前爆料，川普 總統曾向中國國家主席習近平兜售美國武器，儘管川普事後否認，消息仍引發台美國安圈震驚。英國泰晤士報中國特派記者史賓塞28日引述台灣學者評論，川普或許是在以較委婉的方式告訴北京，他最終仍得批准目前遭擱置、總額140億美元的對台軍售 。

這篇文章說，川普若直接拒絕對台軍售，在美國國內政治上幾乎不可行。共和黨參議員自5月以來持續就軍售延宕向川普政府施壓，直到上周川習會 前夕，仍要求政府放行相關軍售。美國智庫「大西洋理事會」非常駐研究員宋文笛認為：「對台軍售仍會推進，但速度可能較慢，並採取分批方式進行，即分次宣布，而不是一次公布全部內容，以降低其政治象徵意義。」

史賓塞在報導中描述，台灣2300萬人的安全長期受到美中關係牽動，並且美中某種程度對台灣問題維持「戰略模糊」。川普第二任期以來，他與幕僚在台灣問題上的說法也時有變化，有時強硬表態支持台灣及菲律賓等區域夥伴，有時又釋出訊號，顯示與習近平維持良好關係是其外交政策的重要考量。

史賓塞指出，美國與英國、歐盟均對中國實施武器禁運，因此川普這番話最可能的解釋，是試圖淡化軍售議題。

另有部分分析人士認為，結合龐德偉透露的內容及川習會官方說法來看，背後可能還有另一層含意。

北京一直希望華府在台灣問題上採取更明確立場，其中一項重要要求，是希望美國正式表態「反對台灣獨立」，但目前沒有跡象顯示川普接受這項要求。美國長期對是否在台海爆發衝突時出兵維持模糊，也未正式採取「反對台灣獨立」的立場。

台灣國防安全研究院軍事分析師洪子傑表示：「我們知道，中國一直希望美國在台灣問題上的立場更加明確。不過，根據目前掌握的資訊，川普並未接受這項要求。」

洪子傑進一步分析，川普詢問習近平是否有意購買美國武器，可能是在以較委婉的方式傳達，他最終仍必須批准對台軍售。洪子傑說：「我認為，這更可能是一種外交溝通方式，也許是以比較柔和的方式拒絕習近平的要求。」