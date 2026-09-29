我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

川普向習兜售武器 學者：暗示將放行140億美元對台軍售

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（右）與中國國家主席習近平（左）24日在華府白宮出席晚宴。（歐新社）
川普總統（右）與中國國家主席習近平（左）24日在華府白宮出席晚宴。（歐新社）

美國駐中國大使龐德偉日前爆料，川普總統曾向中國國家主席習近平兜售美國武器，儘管川普事後否認，消息仍引發台美國安圈震驚。英國泰晤士報中國特派記者史賓塞28日引述台灣學者評論，川普或許是在以較委婉的方式告訴北京，他最終仍得批准目前遭擱置、總額140億美元的對台軍售

這篇文章說，川普若直接拒絕對台軍售，在美國國內政治上幾乎不可行。共和黨參議員自5月以來持續就軍售延宕向川普政府施壓，直到上周川習會前夕，仍要求政府放行相關軍售。美國智庫「大西洋理事會」非常駐研究員宋文笛認為：「對台軍售仍會推進，但速度可能較慢，並採取分批方式進行，即分次宣布，而不是一次公布全部內容，以降低其政治象徵意義。」

史賓塞在報導中描述，台灣2300萬人的安全長期受到美中關係牽動，並且美中某種程度對台灣問題維持「戰略模糊」。川普第二任期以來，他與幕僚在台灣問題上的說法也時有變化，有時強硬表態支持台灣及菲律賓等區域夥伴，有時又釋出訊號，顯示與習近平維持良好關係是其外交政策的重要考量。

史賓塞指出，美國與英國、歐盟均對中國實施武器禁運，因此川普這番話最可能的解釋，是試圖淡化軍售議題。

另有部分分析人士認為，結合龐德偉透露的內容及川習會官方說法來看，背後可能還有另一層含意。

北京一直希望華府在台灣問題上採取更明確立場，其中一項重要要求，是希望美國正式表態「反對台灣獨立」，但目前沒有跡象顯示川普接受這項要求。美國長期對是否在台海爆發衝突時出兵維持模糊，也未正式採取「反對台灣獨立」的立場。

台灣國防安全研究院軍事分析師洪子傑表示：「我們知道，中國一直希望美國在台灣問題上的立場更加明確。不過，根據目前掌握的資訊，川普並未接受這項要求。」

洪子傑進一步分析，川普詢問習近平是否有意購買美國武器，可能是在以較委婉的方式傳達，他最終仍必須批准對台軍售。洪子傑說：「我認為，這更可能是一種外交溝通方式，也許是以比較柔和的方式拒絕習近平的要求。」

精華 FAQ

  • 台灣學者認為，這可能不是單純的商業提議，而是川普以較委婉方式向北京暗示，他最終仍會批准目前被擱置的對台軍售。

  • 文中提到軍售總額約140億美元。美國國內則有共和黨參議員自5月以來持續施壓，要求川普政府儘快放行相關軍售案。

  • 宋文笛認為軍售仍會推進，但速度可能較慢，並可能改採分批宣布而非一次公布全部內容，以降低其政治象徵意義與敏感程度。

川普 軍售 川習會

上一則

美國對中國軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京武器

下一則

川普：愛阿華州將建美國史上最大鋼鐵廠 耗資150億

延伸閱讀

美國對中國軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京武器

美國對中國軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京武器
龐德偉重申美對台立場不變 爆料川普曾問習想不想買美國武器

龐德偉重申美對台立場不變 爆料川普曾問習想不想買美國武器
美駐中大使：川普曾問習近平買不買「美國武器」國務院急澄清

美駐中大使：川普曾問習近平買不買「美國武器」國務院急澄清
曾問習近平是否有意買美國武器？ 川普：沒討論過

曾問習近平是否有意買美國武器？ 川普：沒討論過

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查