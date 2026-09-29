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台積傳擴大美國製造 擬在德州建第2園區 投資超越亞州

記者李珣瑛／新竹報導
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半導體設備業界傳出台積電擬擴大「美國製造」版圖，在德州達拉斯啟動美國第二園區建廠...
半導體設備業界傳出台積電擬擴大「美國製造」版圖，在德州達拉斯啟動美國第二園區建廠計畫，要再蓋六座先進晶圓廠。圖為位於亞利桑納州鳳凰城的台積電美國廠。(中央社)

半導體設備業界傳出，台積電擬擴大「美國製造」版圖，繼亞利桑納州之後，啟動美國第二園區建廠計畫，要再蓋六座先進晶圓廠，落腳德州達拉斯呼聲高，總投資金額估超越亞利桑納州的2650億美元，進一步串起亞利桑納晶圓製造與德州先進生態系的「美南半導體雙核走廊」。

至目前截稿前，台積電尚未回應。不過，近期「台積電要去德州蓋新廠」的傳言在半導體業界陸續傳開，多名不具名的供應鏈廠商均私下證實，的確聽到供應商同業提起過，但業主並未通知要求預做準備。

因應AI與高效能運算(HPC)客戶的強勁需求，台積電位於美國亞利桑納州鳳凰城的晶圓廠區，目前總投資額已拉高至2650億美元，規畫打造包括六座晶圓廠、兩座先進封裝廠，及一個研發中心的製造聚落。

台積電近年來加碼海外布局腳步，主要考量貼近龐大客戶的需求、分散地緣政治風險，以及克服台灣在土地與水電等資源的限制。由於美國客戶占台積電營收比重在今年上半年高達約75.64%，因此，貼近終端市場與客戶需求，及規避高關稅風險，成為前進美國設廠重要考量。

業界盛傳，台積電響應Nvidia輝達（另稱英偉達）、英特爾、超微、蘋果等大客戶對美國在地生產的需求，加上川普政府再次揚言晶片製造商必須遷回美國，否則將被課高達200%關稅，規畫要在美國建第二園區，落腳德州達拉斯呼聲高。

由於後續建廠勢必邁入更先進的製程節點，因此，若台積電啟動美國第二園區計畫，總投資金額估將超越亞利桑納州的2650億美元。

業界分析，達拉斯及北德州有「矽草原」(Silicon Prairie)之譽，擁有成熟的半導體製造、矽晶圓供應鏈、光通訊與國防軍工聚落，包括德儀、Coherent、三星、特斯拉等大廠都在當地設廠，台積電若在此落地，將會帶來龐大的群聚效應，並滿足美國政府供應鏈本土化的要求。

另一方面，台積電亞利桑納州廠區仍面臨當地缺水、缺電、缺工等挑戰。擁有充裕人才、稅負低，以及穩定電力的德州，成為吸引台積電考量前往投資，並打造第二園區的首選。至於達拉斯是否已雀屏中選？供應鏈業者認為，已進入評估尾聲，但是台積電董事會尚未拍板。

精華 FAQ

  • 業界傳言台積電正在評估美國第二園區，呼聲最高的地點是德州達拉斯；目前仍在評估尾聲，董事會尚未正式拍板，台積電也尚未對外回應。

  • 因為若啟動第二園區，後續建廠將進入更先進製程節點，規模可能不只重複亞利桑納模式，因此總投資金額估計有機會超越2650億美元。

  • 主要原因包括貼近美國客戶需求、因應高關稅與地緣政治風險，以及德州具有人才、低稅負、電力較穩定與半導體供應鏈成熟等優勢。

亞利桑納州 德州 台積電

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