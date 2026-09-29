川習會成效：美中各讓300億美元 降稅清單亮牌

美國與中國28日同時宣布貿易清單，調降各300億元的商品，但不包括高科技產品。（路透）

美國和中國28日同時公布擬降稅的貨品清單，雙方各涉及約300億美元進口貨品，展現上周川習會 後的具體的成果。

兩國政府公布的文件顯示，美國進口清單列有77個品項，包括煙火、家用品、運動器材和玩具。擬納入中國降稅範圍的清單則有1619個品項，包括肉品、海鮮、乳製品、穀物、煤炭、木材和醫療器材。

這項涉及雙邊約600億美元貿易的降稅計畫，是習近平 上周訪問華府 較明確的成果之一，但金額只占兩國去年貨品貿易總額4150億美元的一小部分。

美中已將貿易休兵延長至明年1月，並尋求達成更廣泛的協議；川普和習近平預計今年還會見面兩次。出口管制和台灣等重大分歧仍未解決，非敏感貨品貿易則成為雙方仍可能達成協議的領域。降稅細節公布後，部分中國家電業者股價上漲。例如九陽股份、小熊電器等家電業者。

中方表示，雙方依各自國內法律完成必要程序後，將同步調降關稅。中國商務部說：「這一安排有助於繼續穩定中美經貿關係，為我相關產品對美出口創造較好條件。」商務部表示，這項相互降稅安排涵蓋的貨品，約九成將降至最惠國稅率。

美國貿易代表葛里爾表示，清單所列的是可望獲得較優惠關稅待遇的非敏感貨品。這些降稅建議有助於美國農產品和醫療器材進入中國市場，也將降低中國家用品和玩具進入美國市場的障礙。

葛里爾說：「川普總統正爭取讓約占美國對中國出口額三成的貨品，更容易銷往當地。美國消費者也將因進口中國家用品、玩具和其他美國通常不從別國進口的商品而受惠。」

北京表示，美國煤炭也納入降稅架構，有助中國在2027年和2028年採購美國煤炭。白宮先前表示，中方同意這兩年每年從美國進口至少1000萬公噸煤炭。

小麥、玉米和高粱等主要穀物，也在擬降稅的美國農產品之列。這可能有助於中國達成截至2028年每年至少採購170億美元美國農產品的目標；此外，中方還承諾每年採購2500萬公噸黃豆。川普政府在兩國領袖5月會面後宣布170億美元採購目標，但進展緩慢。貿易商期待華府會談提出的降稅措施能帶動新一波採購。