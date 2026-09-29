問習近平是否想買美國武器？川普否認

川普總統28日否認龐德偉說法，可能是把台灣說成中國。（路透）

美國駐中國大使龐德偉 (David Perdue)27日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時說，川普 總統在這次「川習會」期間曾詢問中國國家主席習近平 是否想購買一些美國武器。川普28日在白宮橢圓形辦公室答覆媒體詢問時說，從未跟習近平討論過出售武器給中國。

川普聽到媒體詢問時顯得有點困惑，向記者確認是不是要問對台軍售。川普反問記者：「賣武器給中國？你是在說給台灣吧？」

對於龐德偉接受媒體專訪時的發言，川普表示：「我沒聽說過那事。」川普接著說：「我得去問問他。」

川普表示，中國大概想買美國武器，「我們製造的裝備確實比較好，或許這是個好主意，但我們並沒有討論這個」。

川普對媒體說，龐德偉發言可能是在說美國對台灣的軍售，「我想他應該是在說台灣」。

彭博新聞分析，北京是美國最主要的地緣政治對手，任何關於美國可能出售武器給中國的暗示，在美國國家安全領域都可能引起震盪，也將引起華府盟友警覺。

龐德偉接受福斯主播布瑞姆(Shannon Bream)訪問時說，雖然美中兩國多年關係緊張，川普仍向習近平提出是否想要購買美國武器，川普也淡化美國對台軍售，把對台軍售視為美國的眾多軍售項目之一。

布瑞姆詢問美國是否為了安撫習近平而延後對台軍售，龐德偉予以否認。他說，川普在台灣問題上「比我見過的任何人都更堅定」。龐德偉表示，川習兩人談到美國未來對台軍售時，川普說道「嘿，我們也賣武器給全世界各地的人」。

國會山莊報(The Hill)分析，賣武器給中國將觸犯美國法律。美國法律允許美國提供武器給台灣做為防禦，並且威懾中國不要侵犯台灣。

國務院28日表示，美國法律禁止出售武器給中國，目前也沒有任何向中國出售武器的提議或計畫。

自由派智庫「卡托研究所」(Cato Institute)美中政策分析師桑基(Evan Sankey)說，如果龐德偉發言屬實，川普幾乎完全以商業角度對待中國。

美國駐中國大使龐德偉(左)27日說川普總統(右)曾問習近平問要不要買美國武器，引起軒然大波，川普28日則否認此說。（美聯社）