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整理包／美中降稅清單一覽：煙火、玩具到驢鯨都入列

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國和中國公布雙方各約300億美元擬降稅貨品的清單，但未說明關稅將調降多少。（路...
美國和中國公布雙方各約300億美元擬降稅貨品的清單，但未說明關稅將調降多少。（路透）

美國和中國大陸公布雙方各約300億美元擬降稅貨品的清單，但未說明關稅將調降多少。清單涵蓋77項中國大陸貨品和1,619項美國貨品。大陸商務部另表示，這項相互降稅安排涵蓋的貨品，約九成將降至最惠國稅率。摘譯清單重點如下：

美國進口貨品清單

- 煙火

- 盤子、杯子、杯碟、湯碗、麥片碗、糖罐、奶盅、醬汁壺、盛菜盤和大盤

- 餐具和廚房用品

- 未串起或鑲嵌的珠子、管珠和亮片

- 電毯

- 羊毛或細動物毛製的毯子和旅行毯，不含電毯

- 紡織品製、非針織或鉤織的印花床單及寢具布品

- 紡織品製、非針織或鉤織的非印花床單及寢具布品

- 針織或鉤織的桌用布品

- 亞麻製、非針織或鉤織的桌布和餐巾

- 亞麻製、非針織或鉤織的其他桌用布品，不含桌布和餐巾

- 非棉、亞麻或人造纖維製，且非針織或鉤織的桌用布品

- 含絲或廢絲重量達85%以上的其他盥洗及廚房用布品

- 亞麻製盥洗及廚房用布品

- 含絲或廢絲重量低於85%的盥洗及廚房用布品

- 非棉或合成纖維製、針織或鉤織的窗簾、室內遮簾和窗簾飾布

- 羊毛或細動物毛製、非針織或鉤織，且經認證為手工織造或民俗工藝品的壁掛飾品

- 羊毛或細動物毛製、非針織或鉤織的其他壁掛飾品

- 黃麻製壁掛飾品，不含另列稅目的產品

- 非棉植物纖維製的室內裝飾用品，不含所列睡袋、靠墊、床罩和黃麻壁掛飾品

- 羊毛或細動物毛製、非針織或鉤織，且經認證為手工織造或民俗工藝品的枕套

- 庭園傘及類似傘具

- 羽毛製人造花、葉、果實及其零件和製品

- 非塑膠、羽毛或人造纖維製的人造花、葉、果實及其零件和製品

- 人體體重計（包括嬰兒秤）和家用秤

- 家用電動食物研磨機、食物處理機、攪拌機和蔬果榨汁機

- 家用電動地板打蠟機

- 其他家用電動機具

- 電動刮鬍刀

- 電動除毛器

- 手電筒

- 旅行用電熨斗

- 其他電熨斗

- 家用微波爐

- 家用電熱咖啡機或泡茶機

- 家用電熱烤麵包機

- 其他家用電熱器具

- 功率不超過200瓦、電壓超過100伏特的聖誕樹用白熾燈

- 設計電壓不超過100伏特的聖誕樹用白熾燈

- 金屬框架、附軟墊座椅的兒童高腳椅、增高椅、學步車和嬰兒彈跳椅

- 金屬框架的兒童高腳椅、增高椅、學步車、嬰兒彈跳椅和鞦韆

- 強化或層壓塑膠製的兒童高腳椅、增高椅、洗澡椅、學步車、嬰兒彈跳椅和鞦韆；增高椅不含車用產品

- 橡膠或塑膠製的上述兒童座椅、學步車、嬰兒彈跳椅和鞦韆；增高椅不含車用產品

- 附可拆卸硬殼座椅的兒童安全座椅及其他兒童安全座椅

- 強化或層壓塑膠製的兒童遊戲圍欄

- 其他塑膠製兒童遊戲圍欄

- 羽毛及羽絨合計重量低於20%的睡袋

- 非棉製枕頭、靠墊及類似用品

- 玩具，包括三輪車、滑板車、踏板車、娃娃車、玩偶、模型、拼圖及其零件和配件；不含具無線射頻、Wi-Fi、乙太網路或藍牙功能的產品

- 撞球用球、巧克、球桌，以及其他撞球用品、零件和配件

- 投幣或代幣式大型電玩、桌上遊戲和室內遊戲設備及其零件和配件，不含保齡球場設備

- 撲克牌

- 其他大型電玩、桌上遊戲和室內遊戲用品及其零件和配件；自動保齡球場設備及其零件和配件

- 玻璃製和木製聖誕飾品，以及耶穌誕生場景擺飾和人物像

- 魔術道具、惡作劇用品及其零件和配件

- 非網球或羽球用的球拍及其零件和配件

- 網球

- 可充氣的美式足球和足球

- 其他可充氣球類

- 棒球和壘球

- 直徑不超過19公分的中空、不可充氣球類

- 其他不可充氣球類

- 網球運動用品和器材及其零件和配件，不含球和球拍

- 飛靶射擊用靶

- 已綁釣線和未綁釣線的魚鉤

- 零售包裝的釣魚線

- 釣魚前導線或子線

- 單價不超過5美分的畫筆、毛筆和化妝刷

- 單價超過5美分、但不超過10美分的畫筆、毛筆和化妝刷

- 附外殼、容量不超過1公升的保溫瓶和保溫容器

- 附外殼、容量超過2公升的保溫瓶和保溫容器

中國進口貨品清單（選列重點）

- 煤炭產品

- 驢、騾、馬、鯨、海豚和儒艮

- 牛肉、羊肉、雞肉和內臟

- 鮪魚、鱈魚、螃蟹、龍蝦和貝類

- 鮮奶油、起司、奶油和蜂蜜

- 花卉、蔬菜、菇類、豆類和水果

- 咖啡和茶

- 小麥、大麥、玉米、稻米和高粱

- 種子、禽類脂肪、食用油和可可豆

- 麵包、果汁和寵物食品

- 菸草和雪茄

- 化妝品和原木

- 超音波儀器、磁振造影設備和牙科器材

精華 FAQ

  • 雙方各自公布約300億美元的擬降稅貨品清單，美方列出1,619項商品，中方則有77項貨品入列，顯示此次調整範圍相當廣泛。

  • 美國清單以民生消費品為主，包含煙火、餐具、寢具、玩具、家電、兒童用品、運動器材、釣具與聖誕飾品等，幾乎涵蓋日常生活多個面向。

  • 中國清單重點包括煤炭、牛羊雞肉、海鮮、乳製品、農產品、咖啡茶葉、穀物、菸草，以及超音波、磁振造影和牙科器材等醫療相關設備。

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