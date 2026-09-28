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學者：美中貿易戰休兵僅延2個月 2027恐重燃戰火

編譯中心／綜合報導
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川習會落幕，學者認為，美中達成的經貿成果有限，其中一項具體成果是將貿易休兵延長兩個月至明年1月；隨著美國加速建立稀土自主生產能力，美中關稅、科技競爭並未落幕，明年可能再掀新一波貿易戰

針對川習會所達成的經貿成果，台灣師範大學東亞學系教授范世平表示，美中達成的貿易協議相當有限，除了中國在2027年、2028年每年會進口至少1000萬噸的美國煤炭之外，沒有看到其他具體成果。

他指出，川普總統這次以高規格接待中國國家主席習近平，符合中國所期待的國事訪問規格，「但是看起來美國並沒有得到他們應該有的採購訂單跟經濟紅利」。他認為，中國在採取拖延戰術，接下來11月的APEC會議、12月的G20會議，中國才要將承諾的議題兌現。但如果中國那時又跳票，「川普能夠接受這種一而再、再而三的被騙嗎？」

中華經濟研究院大陸所副研究員王國臣表示，這次川習會成果之一，是將原定11月10日到期的貿易休兵延長兩個月，等於是到明年1月。中國方面希望延長到川普的任期結束，但按照美國的規畫，希望明年就能初步自行生產稀土，他認為美國某種程度上已準備足夠，明年「可能會有新的一波貿易戰」。

金門大學國際暨大陸事務學系副教授盧政鋒也指出，美中僅延長貿易休兵兩個月，表示美中貿易、關稅，甚至科技競爭，到明年1月會「再有一個重新啟動的一個動能」。

王國臣還指出，這幾年可以發現，當美國的消費市場的門關起來，中國大量的產能就會流向歐洲，也導致目前歐中貿易緊張，要進行經貿談判。反之，若歐洲的門關起來，貨就會往美國倒，因此未來就看誰關起門來對付中國，阻擋中國的產能過剩輸出，研判對於中國後續出口將有影響。

精華 FAQ

  • 依內文說法，原定11月10日到期的貿易休兵，被延長2個月，等於延到明年1月。學者認為這只是短暫緩和，並未真正化解美中之間的貿易與科技矛盾。

  • 因為除了中國在2027年、2028年每年進口至少1000萬噸美國煤炭外，幾乎沒有其他明確成果。學者指出，美國期待的採購訂單與經濟紅利未充分落實。

  • 主因是美國正加速建立稀土自主生產能力，預期明年就能初步自行生產；加上關稅與科技競爭未停，若中國承諾再度跳票，雙方衝突很可能重新升溫。

貿易戰 川習會 習近平

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