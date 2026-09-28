美軍信奉孫子兵法 太平洋司令：嚇阻習對台出兵 首要任務
時代雜誌日前刊登太平洋司令部司令帕帕羅專訪。他強調，自己任務的成功，是「孫子兵法」的不戰而屈人之兵，即拒止嚇阻戰略；但即使嚇阻失敗，「我有信心，我們（美國及盟友）能獲勝」。
美國自二戰以來在太平洋的主導地位，正面臨最嚴峻的挑戰，無論美中領袖在談判桌上達成什麼結果，帕帕羅都必須確保美軍持續占據優勢，並為可能爆發的衝突做好準備。
但帕帕羅舉孫子兵法為例，「我任務的成功不是打一場仗、然後獲勝，而是建立足以嚇阻對手的能力，讓我們根本無需開戰；我們不是尋求成為偉大的戰時領袖，而是在承平時期成為偉大的嚇阻者」。現在他的任務是說服習近平，無論台灣政治局勢如何，訴諸武力的代價都高到難以承受。
今年61歲的帕帕羅（Samuel Paparo）7月下旬在夏威夷的美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）辦公室接受時代雜誌專訪，將登上10月12日號的封面。雜誌網站在24日川普總統（Donald Trump）與中國國家主席習近平面會前，刊出專訪內容。
帕帕羅指稱，美國無意推翻中共，但只要涉及美國直接且至關重要的利益，那就必須讓對手明白，侵略行動很可能被阻擋。
帕帕羅提醒，中國正空前地擴張軍力，「力量投射」能力呈指數級成長；以中國海軍的規模為例，已達25年前的12倍，並持續快速擴充太空、飛彈和核武能力。
一旦嚇阻失敗，帕帕羅的構想，是以大量價廉的無人機搭配飛彈，在台海形成「地獄景象」，阻止或拖延解放軍兩棲登陸台灣，「我們只需使入侵者無法使用這片空間」。然而，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）兵推顯示，即使美國及盟友最終擊退解放軍，美軍仍可能面臨自二戰以來最慘重的傷亡，且2月底開打的美伊戰爭大量消耗美軍飛彈庫存，使美方的挑戰更嚴峻。
不過，帕帕羅重申，他仍有信心打贏；但真正重要的不是證明美軍能打贏，而是盡量擴大優勢，降低開戰後在生命、財產、軍力和時間上付出的代價，「我希望將這筆帳降到零」。
他認為首要任務不是追求戰場勝利，而是建立足以嚇阻對手的能力，讓衝突根本不必發生，並說服習近平動武代價高到難以承受。 帕帕羅表示，美方將以大量廉價無人機結合飛彈，在台海形成高風險的「地獄景象」，阻止或拖延解放軍兩棲登陸，讓入侵者無法使用該空間。 文章指出，中國海空、太空、飛彈與核武能力快速擴張，美國在太平洋的主導地位受挑戰；即使兵推顯示能擊退解放軍，代價仍可能是二戰後最慘重。
精華 FAQ
他認為首要任務不是追求戰場勝利，而是建立足以嚇阻對手的能力，讓衝突根本不必發生，並說服習近平動武代價高到難以承受。
帕帕羅表示，美方將以大量廉價無人機結合飛彈，在台海形成高風險的「地獄景象」，阻止或拖延解放軍兩棲登陸，讓入侵者無法使用該空間。
文章指出，中國海空、太空、飛彈與核武能力快速擴張，美國在太平洋的主導地位受挑戰；即使兵推顯示能擊退解放軍，代價仍可能是二戰後最慘重。
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