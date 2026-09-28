我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運桌球／遭林詩棟逆轉 林昀儒銅牌作收

In-N-Out店長年薪20萬美元 高同業快3倍

美軍信奉孫子兵法 太平洋司令：嚇阻習對台出兵 首要任務

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太平洋司令帕帕羅表示，他的任務是要讓習近平知道，不論台灣政局怎麼變化，侵犯台灣都...
太平洋司令帕帕羅表示，他的任務是要讓習近平知道，不論台灣政局怎麼變化，侵犯台灣都會付出極大代價。圖為時代雜誌以他做為10月號的封面。(取自時代雜誌/X)

時代雜誌日前刊登太平洋司令部司令帕帕羅專訪。他強調，自己任務的成功，是「孫子兵法」的不戰而屈人之兵，即拒止嚇阻戰略；但即使嚇阻失敗，「我有信心，我們（美國及盟友）能獲勝」。

美國自二戰以來在太平洋的主導地位，正面臨最嚴峻的挑戰，無論美中領袖在談判桌上達成什麼結果，帕帕羅都必須確保美軍持續占據優勢，並為可能爆發的衝突做好準備。

但帕帕羅舉孫子兵法為例，「我任務的成功不是打一場仗、然後獲勝，而是建立足以嚇阻對手的能力，讓我們根本無需開戰；我們不是尋求成為偉大的戰時領袖，而是在承平時期成為偉大的嚇阻者」。現在他的任務是說服習近平，無論台灣政治局勢如何，訴諸武力的代價都高到難以承受。

今年61歲的帕帕羅（Samuel Paparo）7月下旬在夏威夷的美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）辦公室接受時代雜誌專訪，將登上10月12日號的封面。雜誌網站在24日川普總統（Donald Trump）與中國國家主席習近平面會前，刊出專訪內容。

帕帕羅指稱，美國無意推翻中共，但只要涉及美國直接且至關重要的利益，那就必須讓對手明白，侵略行動很可能被阻擋。

帕帕羅提醒，中國正空前地擴張軍力，「力量投射」能力呈指數級成長；以中國海軍的規模為例，已達25年前的12倍，並持續快速擴充太空、飛彈和核武能力。

一旦嚇阻失敗，帕帕羅的構想，是以大量價廉的無人機搭配飛彈，在台海形成「地獄景象」，阻止或拖延解放軍兩棲登陸台灣，「我們只需使入侵者無法使用這片空間」。然而，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）兵推顯示，即使美國及盟友最終擊退解放軍，美軍仍可能面臨自二戰以來最慘重的傷亡，且2月底開打的美伊戰爭大量消耗美軍飛彈庫存，使美方的挑戰更嚴峻。

不過，帕帕羅重申，他仍有信心打贏；但真正重要的不是證明美軍能打贏，而是盡量擴大優勢，降低開戰後在生命、財產、軍力和時間上付出的代價，「我希望將這筆帳降到零」。

精華 FAQ

  • 他認為首要任務不是追求戰場勝利，而是建立足以嚇阻對手的能力，讓衝突根本不必發生，並說服習近平動武代價高到難以承受。

  • 帕帕羅表示，美方將以大量廉價無人機結合飛彈，在台海形成高風險的「地獄景象」，阻止或拖延解放軍兩棲登陸，讓入侵者無法使用該空間。

  • 文章指出，中國海空、太空、飛彈與核武能力快速擴張，美國在太平洋的主導地位受挑戰；即使兵推顯示能擊退解放軍，代價仍可能是二戰後最慘重。

上一則

學者：美中貿易戰休兵僅延2個月 2027恐重燃戰火

下一則

熊貓回來了 平平、福雙抵達亞特蘭大 展開十年旅美生活

延伸閱讀

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心
習將訪美 港媒：美中擬加強兩軍關係 軍控對話有望重啟

習將訪美 港媒：美中擬加強兩軍關係 軍控對話有望重啟
美台悄布局「地獄景象」 美估解放軍犯台須擁火力優勢 3倍暴增至30倍

美台悄布局「地獄景象」 美估解放軍犯台須擁火力優勢 3倍暴增至30倍
北京稱中美將簽軍事備忘錄 華府未證實

北京稱中美將簽軍事備忘錄 華府未證實

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌