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龐德偉重申美對台立場不變 爆料川普曾問習想不想買美國武器

編譯劉忠勇陳韻涵／綜合報導
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美國駐中國大使龐德偉27日受訪時表示，美國對台政策不變，對台軍售也一直在研議當中...
美國駐中國大使龐德偉27日受訪時表示，美國對台政策不變，對台軍售也一直在研議當中。（路透）

美國駐中國大使龐德偉(David Perdue)於27日接受福斯新聞訪問時透露，川普總統與中國國家主席習近平每次見面都會談到對台軍售，但習近平上周赴華府國事訪問後，美國對台立場並未改變。此外，就在中方被認為已經獲得一批敏感的美軍隱形戰機F-35零件之際，龐德偉轉述川普的說法表示，川普曾詢問習近平，是否也想購買美國武器。但國務院稍後立即澄清，指美國法律禁止賣武器給中國，目前沒有這類提議或計畫。

習近平訪美期間，施壓川普限縮對台支持，要求美國明確表態「反對台獨」，這是他首度公開要求美方改變數十年來的對台立場。

龐德偉27日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目專訪，被問及台灣問題時說：「我們不支持台獨，也不支持脅迫。」

被問到美國是否為了迎合習近平，而不提供台灣自我防衛所需的武器時，龐德偉說：「絕對沒有這回事。」他表示，川普政府已批准110億美元對台軍售，其他軍售案也仍在討論中。

龐德偉轉述川普的話說道，「嘿，我們向世界其他地方的人販售武器」，並透露「實際上有一次，川普甚至問了習近平，想不想也買一些(美國武器)。」

美國駐中國大使龐德偉(右)27日重申，美國對台政策沒有改變，還透露川普曾問習近平...
美國駐中國大使龐德偉(右)27日重申，美國對台政策沒有改變，還透露川普曾問習近平要不要買 美國武器。圖為兩人5月合影。(路透)

尚不清楚川普是認真提議，還是在調侃習近平，但前述細節曝光之際，恰逢彭博新聞引述知情人士說法報導，美軍F-35匿蹤戰機的零件從澳洲運往美國途中，因不明原因被轉運香港，而中國政府已接收塗有能增強匿蹤性能的雷達波吸收物質等敏感且機密零件。

川普政府先前曾將一筆約140億元原訂對台軍售案延後數月，當時美中正進行貿易談判，加上伊朗與烏克蘭戰事也對美國武器庫存造成壓力；川普5月在北京與習近平會面後，曾形容這筆軍售是「很好的談判籌碼」。

川普26日表示，他與習近平此次會面並未花太多時間談論台灣，但習近平「很清楚」他在台灣議題上的立場。

精華 FAQ

  • 他表示美國對台立場沒有改變，並強調美方「不支持台獨，也不支持脅迫」。面對外界質疑是否因習近平訪美而限縮對台支持，他則明確否認。

  • 龐德偉指出，川普政府已批准110億美元對台軍售，其他軍售案也仍在討論中。他並強調，美國不會因迎合習近平而停止提供台灣自我防衛所需武器。

  • 龐德偉轉述川普曾問習近平是否想買美國武器，但國務院隨後澄清，美國法律禁止向中國出售武器，現階段沒有任何相關提議或計畫。

龐德偉 川普 習近平

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