川普問習「要買美國武器嗎」智庫酸：中國會說每樣都來一個

美國駐中國大使龐德偉透露，川普（右）曾問習近平（左）是否有意購買美國武器。（歐新社）

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）透露，川普 曾詢問習近平 ，要不要買美國武器。

龐德偉周日（27日）接受福斯新聞訪問時說，川普談到美國向世界各地出售武器，「他確實曾問習近平，要不要也買一些」。龐德偉沒詳細說，這段話發生在上周川習二會，還是兩人5月於北京會面時。

金融時報報導，此事引發議論，因為川普政府將中國視為最大的軍事對手，也曾對北京協助伊朗 表示憂慮，包括提供可用於軍事用途的軍民兩用技術。

華府智庫美國企業研究所資深研究員古柏（Zack Cooper）批評，川普不願批准對台軍售，卻提議賣武器給中國，令人震驚。他表示：「我敢說習近平可能很想回一句：『每樣都給我們來一個，謝謝。』」

白宮未說明川普是在什麼情況下說出這番話，也未說明習近平如何回應。一名美國官員則表示，美國政府沒有對中國出售武器的計畫。

曾任美國前總統布希白宮亞洲事務高級顧問的韋德寧（Dennis Wilder）說，川普或許只是在逗習近平，順便提醒他美國武器有多先進，但拿這種事開玩笑也很危險：「對台灣和美國東亞盟友極為重要的議題，就算只拿來開玩笑，也可能讓外界更懷疑，川普是否嚴肅看待中國軍事侵略的威脅。」

美國對台灣的140億美元軍售案目前仍未獲得批准。龐德偉說相關討論「還在持續」。