美駐中大使：川普曾問習近平買不買「美國武器」國務院急澄清

美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）25日在華府結束參訪美國國家檔案館。(美聯社)

紐約時報報導，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）27日受訪福斯周日新聞稱， 美國總統川普 曾詢問中國國家主席習近平 是否有意購買美國武器。 美國總統提議賣武器給最大的地緣政治對手，實屬罕見；與此同時，華府仍暫緩對台灣總額140億美元的軍售案，以及供台採購武器的3億美元援助與「台灣安全合作倡議」10億美元經費。

龐德偉轉述川普持續提到美國把武器賣給世界各國 ，而且「他其實一度問習近平，想不想買一些美國武器」。 龐德偉未說明川普這番發言是否在上周美中峰會或先前川習會期間 ，也未透露習近平當時如何回答。

對此，白宮一名官員回應，華府沒有對中軍售計畫；美國國務院 聲明強調：「美國法律禁止向中國出售武器，目前沒有這類提議或計畫。」中國駐美大使館未立即回應。

白宮前國安官員、現任華府智庫「布魯金斯研究所」中國中心主任的何瑞恩（Ryan Hass）發文表示：「如果外界對川普總統是否將中國視為安全威脅仍有任何疑問，美國駐中大使龐德偉這次披露，已足以說明川普的態度。」

何瑞恩進一步指出：「川普提議向中國出售武器，勢必令那些直接面對中國軍事壓力的美國夥伴感到不安。」這些夥伴包括菲律賓、日本與台灣。

國務卿魯比歐23日回應對台軍售一事時，以美國自身軍工產能及武器需求為由暫緩對台軍售。目前不清楚川普提出向中國出售武器的構想，要如何與上述說詞保持一致。

川習將於11月在中國的亞太經濟合作會議（APEC）峰會及12月在美國邁阿密的二十國集團（G20）峰會再度會面。分析人士認為，為避免在後續兩次川習會前激怒北京，川普今年底前恐不會批准對台軍售。

中國軍力正以全球最快速度擴張，美國雖長期主導亞太軍事力量，但隨著中國迅速追趕，美軍優勢正逐漸縮小。川普政府又因對伊朗作戰抽調部分亞太軍事資源，加上美國國防工業產能不足，更加劇外界對美中可能因台灣、南海或東海爭端爆發軍事衝突的憂慮。

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