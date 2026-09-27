《經濟學人》點評川習會：耽溺於排場 都以個人私利為優先

美國總統川普（右）接待來訪的中國國家主席習近平。（路透）

美國總統川普 上周以高調排場接待來訪的中國國家主席習近平 ，英國《經濟學人》雜誌評論指出，川普與習近平在「川習會 」後都可能都認為自己是贏家，但由於看不出有任何實質成果，兩人沉溺於排場的的失職表現，只會令其他人淪為輸家。

《經濟學人》指出，當前的全球迫切危機罄竹難書，包括伊朗、蘇丹、烏克蘭及諸多國家戰爭不斷，不僅生靈塗炭，且攪亂能源與糧食市場，而且人工智慧（AI）代理攻擊網路的報導頻傳，台灣議題也可能成為雙方衝突的引爆點。

此時，這兩位舉世最有權力的領導人可以好好談談，包括美中在各領域的競爭，以及是否有雙方應該協力因應的嚴重危機，也能達成一些具體且有助於拯救世界的協議，並指派幕僚予以落實。

川習都首重私利

《經濟學人》評論，但事與願違，兩人都以個人私利為優先。川普一向喜歡大秀，以自己為中心，這點他的確如願以償。川普擺出儀隊，鋪就紅毯，親自迎接習近平下機，這是數十年來從未見過的陣仗。

川普還邀請習近平短暫參觀他在白宮新建的大廳。兩人一對一會談的時間相當短暫。川普未提供自由發問的記者會，而是抓緊預先安排好的拍照機會。美國新聞機構被摒除於白宮大門之外。

美方能宣揚的「成果」甚少。由於11月國會期中選舉將臨，川普政府敦促中方擴大出口稀土及其他稀有礦料給美國企業、購買更多美國農產品，並要求中方停止供應及協助伊朗軍需。

美方也敦促中方以購買伊朗石油為籌碼，促使伊朗致力於和平。美中貿易戰休兵期僅再延長兩個月，而非中方所要求的兩年之久。

習近平追求提高國際地位

在中方部分，習近平也偏重於自利，而非如他所說的和平與「人類進步」。對習近平而言，與川普平起平坐實屬必要。

習近平預料明年將追求四連任，他雖無須擔心國內有任何對手，但若能提昇國際地位，將有所助益。

至於中國的國家利益，習近平的目的在於與美國和平共存，也就是中國官員所說的「創造性中美戰略穩定關係」。

中方希望能在美中雙邊競爭領域，建立一道安全圍籬， 由一些不可逾越的紅線所構成，最重要的紅線當屬台灣。中方一直試圖促使川普說出「反對台灣獨立」之語，與目前美國「不支持台灣獨立」的說法有所不同。

雖然這兩種說法聽起來相當晦澀，但若從川普口中說出，將令台灣備感緊張，因為這似乎表示若因為台灣拒絕中國的統治而引發戰爭，將排除美國協助台灣的可能性。

在習近平離開時，並無證據顯示川普在這一點有所讓步。

川普似乎未對台灣議題讓步

這次會面的重大改變之一，在於力促民眾交流的主角變成習近平，而非川普。習近平邀請請10萬名美國學生訪問中國，無疑是希望這些學生著迷於中國的高速鐵路、會跳舞的機器人，以及其他現代性標幟。但從美國前總統卡特開始，向來都是美國總統邀請10萬名中國留學生赴美。

在兩人共同發表的公開聲明中，只略微提到雙方對人工智慧（AI）治理做認真的交流。川普在自家網站上指出，在因應民眾不信任AI的議題上，習近平與他的看法一致，把AI改名為「超級智慧」（super-intelligence，即SI）。

在協力AI治理繳白卷

習近平則稍微認真，表示必須確保由人類控制AI。樂觀派只能寄望於美國財政部長貝森特與中國副總理何立峰等高階官員能積極洽談協議。

《經濟學人》指出，遺憾的是，現在雙方更聚焦於贏得這場競賽，以及在其他各領域的競爭。在超級強權競奪的同時，華麗光鮮的盛會可能仍符合雙方的利益，但此時，在危機愈來愈多的21世紀，顯然缺乏負責任的領導人。