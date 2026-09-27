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美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

編譯盧思綸／即時報導
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美軍印太司令部司令帕帕羅2024年8月出席在菲律賓的一場研討會發表談話。（美聯社...
美軍印太司令部司令帕帕羅2024年8月出席在菲律賓的一場研討會發表談話。（美聯社）

美軍印太司令帕帕羅從美國海軍戰鬥機飛行員一路晉升四星上將，如今肩負最重要的任務，是嚇阻中國對台灣採取軍事行動。他在受訪時代雜誌時，援引「孫子兵法」「不戰而屈人之兵」，奉行拒止嚇阻讓北京相信對台動武將付出難以承受的代價；但如果嚇阻最終失敗，他也直言有信心美軍能獲勝，而他現在所做的，是進一步擴大美軍勝出的餘裕，盡可能降低戰爭在人命、軍力、金錢與時間上的代價。

▲ 影片來源：x平台＠TIME（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川習會期間，61歲的帕帕羅（Samuel Paparo）受訪時代雜誌並於9月24日刊出，且將登上雜誌10月12日號封面。

帕帕羅掌管美國歷史最悠久、規模最大的地理作戰司令部，責任區涵蓋約半個地球，麾下約40萬名軍職與文職人員，太平洋艦隊擁有約200艘軍艦、5個航空母艦打擊群及超過1000架軍機。

專訪形容，美國自二戰以來在太平洋的主導地位正面臨最嚴峻挑戰，而印太司令部正是阻擋中國在區域擴張野心的重要屏障。無論白宮由哪個政黨、哪位總統主政，帕帕羅肩負的任務大致不變；他打造的軍力與制定的作戰計畫可能延續數十年，甚至影響下一個世紀的權力版圖。

無論美中領袖在談判桌上達成什麼結果，帕帕羅都必須確保美國力量持續占據優勢，並為未來可能爆發的衝突做好準備。但對他而言，真正的成功不是打贏這場戰爭，而是讓戰爭根本不會發生。

帕帕羅援引「孫子兵法」「不戰而屈人之兵」表示：「對我來說，任務成功不是打一場仗然後獲勝，而是建立足以嚇阻對手的能力，讓我們根本不必開戰。」並強調：「我們追求的不是成為偉大的戰時領袖，而是成為偉大的和平時期嚇阻者。」

帕帕羅指這套拒止嚇阻戰略，是向對手展現美國可信的作戰能力與意志，同時保護真正攸關勝負的核心機密，避免對手發展反制手段。他強調，美國無意推翻中國共產黨，但只要涉及美國直接且至關重要的利益，就必須讓對手明白，「侵略行動很可能會遭到阻止」。

問題是，如果嚇阻失敗呢？

帕帕羅警告，中國正在進行「歷史性」軍事擴張，力量投射能力更呈指數級成長。他指出，中國海軍規模已是25年前的12倍，並持續快速擴充太空、飛彈及核武能力；華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）也指出，中國國防支出過去30年增加13倍，解放軍全面現代化已大幅改變太平洋的力量平衡。

時代雜誌指出，中國軍事發展很大一部分始終圍繞台灣。美國情報界今年3月公布的年度威脅評估認為，目前沒有跡象顯示北京已決定明年對台動武，但屆時共軍可能已具備習近平需要的相關能力。

如果嚇阻失敗，帕帕羅構想以大量廉價精準無人機搭配飛彈火力，在台灣海峽形成「地獄景象」，阻止或拖延共軍兩棲登陸，「我們只需要讓侵略者無法使用這片空間」。不過，CSIS兵推顯示，即使美國及盟友最終擊退中國進攻，美軍仍可能面臨二戰以來最慘重傷亡，而伊朗戰爭大量消耗美國飛彈庫存後，挑戰更加嚴峻。

即使如此，帕帕羅表示：「我有信心我們有能力獲勝。」但他真正想做的不是證明美軍能打贏，而是盡可能擴大優勢，降低戰爭在人命、軍力、金錢與時間上的代價，他說：「我希望把這筆帳一路降到零。」

精華 FAQ

  • 他的核心戰略是拒止嚇阻，透過展現可信作戰能力與意志，讓北京相信若對台動武將付出難以承受的代價，從而在源頭上阻止衝突發生。

  • 帕帕羅認為，美軍真正的成功不是打贏一場戰爭，而是建構足夠強大的嚇阻力量，讓戰爭根本不會發生，並盡量降低人命、軍力、金錢與時間成本。

  • 他構想以大量廉價精準無人機搭配飛彈火力，在台灣海峽製造「地獄景象」，阻止或拖延共軍兩棲登陸，讓侵略者無法有效使用這片空間。

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