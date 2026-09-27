美學者：川習會成果超預期、能緩解緊張 對台軍售仍是考驗

川普總統(右二)25日在國家檔案局與中國國家主席習近平(左二)握手。(美聯社)

川習會 落幕，亞洲協會政策研究所中國分析中心外交與國家安全資深研究員莫里斯(Lyle Morris)26日接受本報訪問表示，峰會實質成果超出他的原先預期，關稅、人工智慧及危機溝通等議題均有進展；但川普是否推進對台軍售 ，以及北京如何回應，仍將考驗雙方所倡議的「建設性戰略穩定關係」。

莫里斯表示，若早一天受訪，他可能會將此次峰會評為「象徵大於實質」，著眼於盛大外交場面。然而，讀完白宮成果清單與中方通報後，他改變了判斷，「這可能是川普與習近平 歷次會晤中，成果最多的一次。」

經貿方面，白宮公布，雙方就各300億元非敏感商品給予更優惠關稅待遇的建議達成共識，並成立處理農業市場準入障礙的工作小組。莫里斯指出，美方措辭仍是就「建議」達成共識，中方則將之表述為已達成降稅安排，顯示具體落實情況仍值得追蹤。

他認為，中國希望減少關稅，美國則希望擴大出口、改善貿易條件，此次成果回應了雙方部分訴求，有助緩解緊張。但美方在部分敏感產業仍不願讓步，農產品等領域的進展，並不代表深層經貿分歧已經化解。

談及川普親赴機場迎接、安排國宴等禮遇，莫里斯表示，「面子」與受到尊重，對中國領導人十分重要。這些安排不僅符合習近平對國是訪問的期待，也強化北京希望傳遞的訊息：美中是地位對等的大國，能由最高領導人直接管理雙邊關係。

「北京很難再要求一位比川普更尊重它的東道主。」莫里斯說，這顯示了川普理解中國政治文化中的這一面。不過他也認為，外界批評川普對威權領袖過度讚美亦有其道理。儘管難以斷言盛大接待直接換來多少成果，但從峰會公布的內容來看，川普的這套策略取得了一定回報。

莫里斯認為，白宮成果清單與中方公布的成果共識均未提及台灣，是另一個重要訊號。他推測，北京原本很可能希望將台灣相關表述納入文件；對美方而言，最終沒有出現這類文字，有助避免在高度敏感的議題上失言或作出不利承諾。

但他強調，美方仍應推進擬議中的140億美元對台軍售案。對台軍售自1979年以來便是美國政策的一部分，北京則持續向川普施壓，要求暫停或停止軍售，這是華府應堅守立場的議題。

莫里斯在峰會前的評論中曾主張，川普應於習近平訪美後不久通知國會推進軍售。此次受訪，他仍支持批准軍售，但推測川普可能顧及後續與習近平的互動，繼續拖延至明年初。

「這傳遞的訊息是，川普更在乎他與習近平的關係，而不是台灣。」莫里斯警告，若美方為追求更廣泛的美中關係緩和而犧牲這筆軍售，不只台灣，區域內其他夥伴也會懷疑華府的安全承諾。莫里斯預期，若區域內沒有突發衝突或重大危機，當前穩定局面有可能延續至川普任期結束，讓兩國有時間逐步落實協議。