觀察站／美中鬥而不破 台灣沒樂觀本錢

川習華府 峰會落幕，美方洋洋灑灑列出3大項15點的成果清單，中方也宣稱達成8點成果，雙雙默契未提台灣。華府追求維持穩定，北京則要爭奪與美平起平坐的全球話語權，雙方繼續「鬥而不破」，台灣議題未來如何發展，從川習5月北京峰會的基調出發，要看美中怎麼做，而非怎麼說。

川習會 期間，熱愛在社群連串發文的川普總統冷靜異常，沒有邊談邊轉述進度，白宮和國務院 都相當低調，打破過去美中同步發文說明元首會談的慣例；直到習近平離開美國，白宮的聲明才姍姍來遲。

對比雙邊說法，美中把貿易休戰延長兩個月，關稅、稀土、打擊毒品和AI管制議題，確認繼續談；會談也觸及伊朗、俄羅斯和北韓。從科技、貿易到地緣政治衝突熱點，可預見美中在這些領域的矛盾並不會隨元首密集會談或個人交情而化解，雙方依然是競爭對手，也是鬥而不破進行式。

中國一直希望塑造「建設性戰略穩定關係」，習近平說他的華府行豐富了這項關係的內涵；實際上，這是中國的長線操作，希望能實現東升西降，和華府平起平坐；川普則著重突出交易成果，搶在年底期中選舉之前收割經貿利益。

台北的熟悉美中台事務人士分析，白宮幕僚告訴川普，台灣是王牌，不要輕易讓步，否則就是示弱，不划算。白宮事後聲明對於台灣議題持續保持低調，則是為營造良好氣氛，便於交易。

不過川普如果全盤接受，就不是川普。他還是那個在5月聽了習近平聊一整晚台灣話題後，會公開敲打台灣大於針對北京的川普；沒有跡象證明，川普對台灣的印象轉佳，更看不出他比起四個月前更願意支持台灣。川普掂量美國利益，自然也希望把台灣牌的價值極大化，他認識習近平超過十年，深知對習而言，台灣一直都是最重要的問題。

從5月至今，川普不僅擱置軍售，賴清德總統過境美國本土的專案也沒有下文。台美的安全合作依然低調進行，例行的指標專案則放緩腳步；從現在到中國的五中全會、美國期中選舉，乃至明年起要開跑的美國和台灣的總統選舉，美中怎麼做，台灣沒有樂觀本錢。