川習會後 國務院：美反對台海單方面改變現狀

美國之音(VOA)中文網報導，美國國務院 中文發言人賈博(Jakob Lengacher)在紐約聯合國總部接受專訪時重申，美國對台政策沒有改變，持續支持台灣有意義地參與國際組織。

賈博在專訪中表示，美國還是支持台灣有意義地參與國際組織，包括亞太經濟合作會議(APEC )，台灣像APEC其他成員經濟體一樣，都向亞太地區的經濟繁榮發揮作用。

賈博也重申美國對台政策依然沒有改變，「美國反對任何一方改變現狀，我們關注的是整個地區的和平穩定」。

他說，「在這個方面只有一句話，美國的對台政策依然不變，美國重視的還是亞太地區，還有台灣海峽的和平穩定，美國反對任何一方單方面改變現狀，我們要繼續確保一個自由開放的和平穩定的亞太地區。」

稍早，美國駐中國大使龐德偉(David Perdue)在川習會 晤後接受媒體CNBC訪問時強調，川普對台政策沒有改變，儘管中國一直試圖加以改變，不過「我們沒有改變措辭，沒有改變我們的立場」，川普政府完全致力於一個中國政策，「我們致力於台灣關係法、三公報及六項保證」。

專家認為龐德偉的受訪不該視作一般的訪問，他所釋出的是重申美國對台政策，代表的是上層授意對外釋放的訊息。