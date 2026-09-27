我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

川習會後 國務院：美反對台海單方面改變現狀

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國之音(VOA)中文網報導，美國國務院中文發言人賈博(Jakob Lengacher)在紐約聯合國總部接受專訪時重申，美國對台政策沒有改變，持續支持台灣有意義地參與國際組織。

賈博在專訪中表示，美國還是支持台灣有意義地參與國際組織，包括亞太經濟合作會議(APEC)，台灣像APEC其他成員經濟體一樣，都向亞太地區的經濟繁榮發揮作用。

賈博也重申美國對台政策依然沒有改變，「美國反對任何一方改變現狀，我們關注的是整個地區的和平穩定」。

他說，「在這個方面只有一句話，美國的對台政策依然不變，美國重視的還是亞太地區，還有台灣海峽的和平穩定，美國反對任何一方單方面改變現狀，我們要繼續確保一個自由開放的和平穩定的亞太地區。」

稍早，美國駐中國大使龐德偉(David Perdue)在川習會晤後接受媒體CNBC訪問時強調，川普對台政策沒有改變，儘管中國一直試圖加以改變，不過「我們沒有改變措辭，沒有改變我們的立場」，川普政府完全致力於一個中國政策，「我們致力於台灣關係法、三公報及六項保證」。

專家認為龐德偉的受訪不該視作一般的訪問，他所釋出的是重申美國對台政策，代表的是上層授意對外釋放的訊息。  

精華 FAQ

  • 美國國務院明確表示，對台政策沒有改變，重點仍是維持台海與區域和平穩定，並反對任何一方單方面改變現狀。

  • 賈博指出，美國持續支持台灣有意義地參與國際組織，特別提到APEC，認為台灣和其他經濟體一樣，能為亞太經濟繁榮作出貢獻。

  • 龐德偉表示，川普政府對台政策沒有改變，仍致力於一個中國政策，並維持對台灣關係法、3公報及6項保證的承諾。

國務院 川習會 APEC

上一則

選前燃料稅假期 多州祭出減稅、停徵

下一則

觀察站／美中鬥而不破 台灣沒樂觀本錢

延伸閱讀

川習會後重申 美國務院中文發言人：反對任何一方單方面改變現狀

川習會後重申 美國務院中文發言人：反對任何一方單方面改變現狀
美國務院中文發言人稱「對台政策沒變」 但未回應對台軍售議題

美國務院中文發言人稱「對台政策沒變」 但未回應對台軍售議題
川習會前夕 美日韓聯合聲明對抗經濟脅迫、重申挺台

川習會前夕 美日韓聯合聲明對抗經濟脅迫、重申挺台
中盼美反對台獨 美國務院重申對台政策沒有改變

中盼美反對台獨 美國務院重申對台政策沒有改變

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人