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川習二會未決台灣議題 中國11月APEC或再提

記者陳熙文李人岳陳湘瑾／台北報導
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美國總統川普(右二)夫妻25日在華府國家檔案局與中國國家主席習近平(左二)夫妻合...
美國總統川普(右二)夫妻25日在華府國家檔案局與中國國家主席習近平(左二)夫妻合影。(歐新社)

川習會落幕，台灣議題未被列入中美雙方的會談紀要。台中東海大學政治系教授、大陸研究中心主任林子立分析，這並非台灣不重要或遭到忽略，而是當台灣是中美彼此的紅線時，最好擱置爭議，否則其他議題便難以推進合作。

有學者認為，中方沒有就台灣議題施壓，可能是計畫11月美中領袖在亞太經合會峰會(APEC)深圳會面時再提要求，定調本次峰會是美中延續互動的中繼站。

台北政治大學國際關係中心研究員嚴震生指出，伊朗議題這次被放大很多，反倒是在台灣議題上，雙方維持「一個對話，各自表述」的態度。他認為，此次峰會性質更像中繼站，提供美中繼續互動的動能，美中領袖確定今年還要再見面兩次，嚴震生說，11月領袖峰會到時回到中國主場，中方可能提出更多要求。他研判，對台軍售恐是遙遙無期，至少要等到這兩次會面以後。

林子立26日接受本報訪問時表示，現在美中競爭在爭奪全球霸權的桂冠，台灣是桂冠上的寶石，誰能夠得到台灣，在AI競賽上會是大大的加分。川普團隊現在把贏得AI競爭視為重中之重，也可能認為川普上次在飛機上針對台獨的說法是失分的。

淡江大學戰略所所長李大中則提醒，不要誤以為沒提到台灣，就代表輕舟已過萬重山；必須從美國後續對台灣的實際作為來判斷。他說，目前美中互動進入短期穩定，雖然雙方競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定默契，且直接的互動比過去頻密，台灣仍要審慎以對。

川習會共識
川習會共識

精華 FAQ

  • 學者認為，台灣對中美都是高度敏感的紅線議題，若在此時正面衝突，其他合作議題將難以推進，因此雙方選擇先擱置爭議，以維持互動空間。

  • 有學者推測，中方可能是把台灣議題留到11月美中領袖在APEC深圳會面時再提出，屆時中國處於主場，較有機會定調議程並提出更多要求。

  • 專家提醒，不要因為這次沒提台灣就認定風險已解除，真正關鍵要看美國後續對台軍售與實際政策；在美中短期穩定下，台灣仍需審慎因應。

APEC 伊朗 川習會

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