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韓正聯大不點名批美國 與川習會友好氣氛成對比

編譯俞仲慈／綜合報導
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中國國家副主席韓正26日在第81屆聯合國大會上演講，闡述中國的國際關係立場。(路...
中國國家副主席韓正26日在第81屆聯合國大會上演講，闡述中國的國際關係立場。(路透)

中國國家副主席韓正26日在紐約聯合國大會發表演說，儘管未點名批評美國，仍針對當前中東局勢，呼籲「尊重包括海灣國家在內的中東各國主權」，並敦促「有關國家」停止威脅古巴及解除封鎖，此番言論與稍早川普與中國國家主席習近平在白宮會晤的友好氣氛，形成鮮明對比。

路透報導，韓正發表演說，明確反對霸權主義及單邊主義，儘管全程未點名美國，卻針對今年2月美以兩國聯手襲擊伊朗的軍事行動，表達中方立場：「大國應對維護國際和平與安全肩負特殊責任，應帶頭遵守規則、維護法治、做正確的事。」並強調：「中國認為，中東包括海灣地區各國主權和安全應獲得尊重。」

針對古巴危機，韓正公開呼籲：「中方敦促有關國家立即停止對古巴使用武力威脅，立即全面解除對古巴的封鎖和制裁。」接著數小時後，俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)在聯大發言也響應中方立場，呼籲華府解除對古巴的圍困措施與貿易限制，並將古巴從支持恐怖主義國家名單中剔除。

稍早川普在聯合國演講時發表古巴政府「將會失敗」，引發多方猜疑，美國將對古巴動武。川普26日告訴媒體，他認為美國和古巴可以透過達成協議來避免軍事衝突。他說，「我認為我們不需要軍隊。古巴的情況非常糟糕。我們想幫助古巴。我們想讓我們的人民進入古巴。」

此外，韓正不忘重申對聯合國的支持：「多邊主義是人類歷經浩劫後作出的選擇，公平正義則是各國人民的共同追求。」並特別提及聯合國大會於1971年10月25日通過的第2758號決議，該決議承認中華人民共和國政府為中國在聯合國的唯一合法代表，韓正強調，自那時以來中國始終是「動盪時期的穩定力量」，近年來更貢獻全球約30%經濟成長。

還有伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)日前出席聯合國大會，在返國之前接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)訪問時透露，經由最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)協調，德黑蘭政府提出新停火協議，根據協議內容，停火後第七天，伊朗將重啟荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)恢復航運，並強調：「只要美方接受，相關程序將立刻啟動。」

不過美國並不埋單，川普26日在白宮外對媒體證實：「我拒絕他們的提案，他們想要立刻開放海峽，因為他們輸得一塌糊塗。」並強調：「他們想和我們談條件，我也樂於協商。」

精華 FAQ

  • 韓正強調反對霸權主義與單邊主義，主張大國應維護國際和平與法治，並要求中東各國主權受到尊重，同時敦促相關國家停止威脅古巴、解除封鎖與制裁。

  • 因為川普與習近平在白宮會晤時氣氛友好，但韓正在聯大談話中對美國相關政策表達批判，雖未直接點名，仍明顯展現中方對美立場的強硬面向。

  • 韓正呼籲解除對古巴的封鎖後，拉夫羅夫也聲援相關立場；同時伊朗提出新停火協議，但川普表示拒絕，認為伊朗是因失利才想立即重開荷莫茲海峽。

韓正 川習會 伊朗

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