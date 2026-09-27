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與習近平談台灣 川普：沒說太多、他理解我的看法

記者陳湘瑾、編譯周辰陽／綜合報導
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中國國家主席習近平應川普總統之邀，結束對美國的三天國是訪問，26日已返抵北京，預...
中國國家主席習近平應川普總統之邀，結束對美國的三天國是訪問，26日已返抵北京，預計28日雙方宣布談妥的新經貿關稅協議內容。圖為習近平主席、彭麗媛伉儷(左)25日返國前，在白宮與川普總統、梅蘭妮亞伉儷的茶敘。(新華社)

中國國家主席習近平夫婦結束美國三天國是訪問行程26日返抵北京，路透報導，川普26日說，他與習近平的會談中談到台灣問題，而習近平也理解他的看法。

這是白宮川習會後川普首次談到台灣。他在白宮門口對記者表示，「我們沒有和習近平談太多台灣議題。目前情況還好，一切按部就班進行。習近平非常清楚我的看法」。

習近平搭機返中後不久，川普就在社群發文寫道，「我們11月又將在中國(亞太經合會APEC領袖會議)會面，然後12月在佛羅里達州邁阿密的Ｇ20；我們已取得許多成就，未來也會」。

白宮25日在官網發布新聞稿，川習舉行卓有成效的雙邊討論；川普表示，「我認為，我們的農民會非常高興，發生許多非常正面的事；對兩國都很棒的事，這簡直非常、非常有成效」。

雙方公布這次川習會達成的共識清單，涵蓋中美建設性戰略穩定關係、經貿磋商機制、人工智慧對話等，並重申「中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利」。雙方發布的聲明都未提台灣。

川普總統26日日離開白宮時接受媒體採訪，他表示有跟習近平談到台灣，但不多，一切沒...
川普總統26日日離開白宮時接受媒體採訪，他表示有跟習近平談到台灣，但不多，一切沒有改變。(路透)

白宮在25日深夜發布「推進與中國建立公平且對等關係」事實清單，聲明提到川習同意以尊重、公平與對等為基礎，建立具建設性的戰略穩定關係，新華社26日公布的「中美達成八點成果共識」也有相同內容。川普5月訪北京期間，中方定位中美關係是「建設性戰略穩定關係」；這次雙方又加上「尊重、公平、平等」等表述，擴展內涵。

雙方並表示有意出席對方主辦的峰會。川普已發文稱將在11月深圳APEC峰會和12月佛州G20峰會再與習近平會面。

地緣政治方面，白宮表示川習討論伊朗、俄羅斯及北韓。白宮說，雙方同意伊朗永遠不能擁有核武，也同意任何國家都不應向通過國際水道的船隻收取費用。中方聲明也有同樣內容。川普同時敦促習近平增加精煉石油產品產量，以穩定全球供應。

此外，白宮說，川普向習提出由美國、中國與俄羅斯展開三邊軍備控制談判。中方聲明未包含這段內容，顯然習近平並未同意。

經貿部分，中方聲明稱將推進貿易理事會等機制，達成「300億美元」對等降稅安排。美方表示川習讓美中貿易委員會與美中投資委員會正式運作，並就建議雙向各300億美元非敏感商品更優惠的關稅待遇達成共識。兩國也將持續處理美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，目標是讓出貨量恢復至適當水準。

雙方同意建立人工智慧對話，下次對話將於今年11月舉行。雙方並同意建立人工智慧事件溝通管道。白宮聲稱雙方同意以「超級智慧」取代「人工智慧」描述相關新興技術，但中方聲明並未改稱超級智慧。

精華 FAQ

  • 川普表示，他和習近平確實談到台灣，但沒有談太多，目前情況「還好」，一切按部就班進行。他還強調，習近平非常清楚他的看法，顯示雙方已就此議題交換過立場。

  • 因為白宮與中方發布的會後聲明都沒有提到台灣，代表雙方在公開文件中刻意避開這個敏感議題。相較之下，聲明聚焦在經貿、AI、地緣政治與戰略穩定等合作方向。

  • 雙方除討論伊朗、俄羅斯、北韓外，也同意推動貿易與投資委員會運作、建立人工智慧對話與事件溝通管道，並在關稅、稀土供應與三邊軍控談判等議題上交換立場。

習近平 川普 川習會

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