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美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

北京稱中美將簽軍事備忘錄 沒說是否建立新熱線 華府未證實

編譯盧炯燊／綜合報導
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中國國家主席習近平結束訪美返抵北京後，中國外交部26日發布「中美達成八點成果共識」聲明，在延伸部分特別提到「中美兩軍還同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄」。這是北京單方面對外宣布，尚未獲華盛頓證實。

香港南華早報指出，中美兩國軍方目前已建立磋商機制以及高階溝通管道。而中方最新提及擬議中的備忘錄，是否設立新的熱線、制定使用現有管道的程序，又或明確哪些事件會觸發危機諮詢等，都沒有詳細說明，只說明兩軍將繼續合作，搜尋在中國美軍失蹤人員遺骸。

在川習會之前，南華早報曾獨家報導，中美兩軍正積極尋求建立更為體制化的溝通管道以及危機預防機制，以避免雙方在南海或台海等海空域發生偶發性遭遇時，因誤判而升級為全面衝突。中國外交部的宣布證實有關消息。

中方罕有率先對外宣布，顯然對此非常重視，期望將兩國軍方的常態化對話能夠落實至體制層面，進一步完善海空安全遭遇時的防護網。

據知情人士透露，中美正尋求建立包含「總統、部長、前線指揮官」三個層級的軍事危機對話機制。其中最關鍵的，就是推動美國印太司令部與中國東部戰區之間的直接溝通管道。

值得留意的是，美國印太司令部司令帕帕羅海軍上將(Admiral Samuel Paparo)今年8月在加拿大卑詩省會維多利亞一次會議上，跟中國東部戰區司令員楊志斌上將會晤。

儘管華府尚未證實兩軍達成「諒解備忘錄」，但南華早報指出，在習川會之前，美國軍方一直在研判，重新加強高層接觸能否建立有效的溝通管道，以防止海空衝突升級。

美國海軍一名官員向該報說，「我們非常關注川習會的結果、誰說了什麼，以及何時以何種方式表達」。另一軍方官員也說，美國目前的目標是實現戰略穩定及拒止威懾，即使與中國展開尊重及專業的溝通，也不妨礙實現這個目標。

夏威夷東西方中心(East-West Centre)高級研究員羅伊(Denny Roy)認為，雖然達成諒解備忘錄，也無法解決兩國軍事競爭背後的戰略分歧，但溝通仍能發揮實際作用。

他指出，指揮官之間的對話，有助於雙方理解對方行動背後的考量，並在某些情況下，可防止將某種行動誤判為敵對行為。

精華 FAQ

  • 中國外交部表示，中美兩軍同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，並將持續合作搜尋在中國失蹤的美軍人員遺骸；這是北京率先對外公布的消息。

  • 目前並不明確。報導指出，中方未說明是否會設立新熱線、如何使用現有管道，或哪些事件會觸發危機諮詢；美方也尚未證實已達成相關安排。

  • 主要是為了降低南海、台海等海空域偶發遭遇被誤判並升高為衝突的風險。專家認為，即使無法消除戰略分歧，指揮官與高層溝通仍能幫助彼此理解行動意圖。

習近平 香港 華府

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