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白宮公布川習會成果清單 美中互降300億元商品關稅、隻字未提台灣

國際中心、記者陳湘瑾／綜合報導
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川普總統(右)與中國國家主席習近平(左)達成若干關稅項目的新協議，將於近日宣布細...
川普總統(右)與中國國家主席習近平(左)達成若干關稅項目的新協議，將於近日宣布細節。圖為習近平25日由川普陪同，扺達華府國家檔案館博物館參觀。(路透)

中國國家主席習近平夫婦25日結束對美國三天國是訪問行程，白宮25日深夜發布事實清單，公布川習會多項成果，包括關稅待遇、煤炭採購、稀土供應鏈，以及美中成立超級智慧對話。至於台灣議題，事實清單中則是隻字未提。

這項協定將標誌著去年席捲兩國的貿易戰出現緩和跡象。白宮指出，該協議還有望降低多種消費品的價格，這些商品的價格已令美國消費者感受到通膨的壓力。

川普政府表示，中國將降低部分農產品、海鮮、木製品、化妝品和醫療器材的關稅。美國將降低小型家電、玩具、節慶裝飾和兒童汽車安全座椅的關稅。中方發布的美中八點成果共識，內容也大致相同。

根據白宮的事實清單，川普與習近平讓美中貿易理事會與美中投資理事會正式運作。兩國並就建議給予雙向各300億美元非敏感商品更優惠的關稅待遇達成共識，同時成立工作小組處理農業市場准入障礙。美國出口商品包括農產品、海鮮、木製品、化妝品及醫療器材；自中國進口的商品則包括小型家電、玩具、節慶裝飾品及兒童汽車安全座椅等消費品。

事實清單說，中國並將於2027年至少從美國進口1000萬公噸煤炭，2028年再次進口至少1000萬公噸。兩國也將透過投資委員會討論投資機會與障礙，並持續處理美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，目標是讓出貨量恢復至適當水準。

值得注意的是，中方只說貿易理事會，未提投資理事會；對於關稅優惠措施，美方用建議，中方用安排並要求落實的字眼。中方也未提及煤炭與雙方的出口商品，包含稀土。

事實清單說，雙方也同意以超級智慧取代人工智慧，描述相關新興技術，並成立美中超級智慧對話，就相關風險與利益交換意見。

此外，根據事實清單，美國歡迎中國列管奧芬類(orphines)致命毒品，也注意到中國對兩種芬太尼前驅化學品實施新的出口管制，同時敦促永久列管相關物質與化學品，以遏止非法前驅物質流向北美毒品恐怖分子。

中方8月也根據美方執法機關提供的資訊，逮捕21名涉嫌製造並向北美非法毒品生產者分銷前驅化學品的中國公民。美方敦促判處最高刑罰，包括在適用情況下判處死刑。

川普同時敦促習近平增加精煉石油產品產量，以穩定全球供應。美方並歡迎兩隻由中國租借給亞特蘭大動物園的大貓熊抵達。

下一次交流將於2026年11月前舉行，美中也同意就超級智慧建立雙邊溝通管道。中方發布的成果共識則說，雙方同意建立中美人工智慧對話，下次對話將於11月舉行，未提及超級智慧。

地緣政治方面，白宮表示，雙方同意伊朗永遠不能擁有核武，也同意任何國家或實體都不應向通過國際水道的船隻收取費用。川普並向習近平提出由美國、中國與俄羅斯展開三邊軍備控制談判，但白宮並未表示習近平已同意這項提議。中方的說法則是，兩國元首同意伊朗應履行不發展核武器的承諾。

精華 FAQ

  • 白宮表示，美中同意對雙向各300億元非敏感商品給予更優惠的關稅待遇，並降低多項消費品關稅，象徵去年貿易戰出現緩和跡象。

  • 雙方同意成立美中超級智慧對話，討論新興技術風險與利益；同時持續處理稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺問題，並希望出貨量恢復正常。

  • 因為白宮發布的事實清單中完全沒有提到台灣，與外界關注的地緣政治議題形成對比，也凸顯這次會談公開成果主要集中在貿易與科技合作。

川習會 白宮 關稅

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