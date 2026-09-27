美貿易代表葛里爾：28日公布美中新貿易協議內容

美國貿易代表葛里爾表示28日宣布美中貿易協議的新內容。圖為葛里爾(右)與財政部長貝森特20日在紐約與中方副總理何立峰等代表展開經貿與AI等事項談判。(路透)

中國國家主席習近平 25日結束三天訪美行程。美國貿易代表葛里爾在X平台發文指稱，新成立的美中貿易委員會，將有助美國農民、製造商及企業更好地進入中國市場。

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)25日告訴財經媒體CNBC的Squawk Box節目，美國與中國已就部分商品達成協議，這些商品未來可在更有利的條件下進行貿易；他的說法顯示，全球兩大經濟體的貿易談判取得新進展。

葛里爾在發文聲稱，美國對中國的貿易赤字減近40%；他說，由於美國總統川普 「美國優先」貿易政策，美國的全球貿易赤字持續縮減。

他表示：「我們確實已與中方在多項商品上達成協議。」他指的商品包括美國農產品、醫療器材，以及被視為非敏感品項的中國消費性產品。

葛里爾指出，川普政府計畫28日公布「更多細節」，說明雙方過去幾周談判取得的成果。他說，目標是畫出一些貿易領域，使其未來得以免受關稅措施或更廣泛貿易爭端的影響。

美中兩國希望部分商品能以「更優惠的條件」進行貿易，並可能在任一方實施新關稅時，將這些商品排除在關稅措施之外。

葛里爾表示，這次川習會前後，美中雙方也針對部分「非敏感」產品(即農產品、醫療器械、日用品等)的優惠貿易條件達成協議，預計28日會公布更多細節。

今年5月川普赴北京見習近平後，美中成立了一個貿易委員會。葛里爾說，美中近期的談判正是透過這個貿易委員會，聚焦於「純粹的貿易議題」，不包括美國以國安為由而對先進科技實施的出口限制；他強調，「所有涉及國家安全的出口管制」都不在該貿易委員會的談判範圍之內。

至於貿易休戰期延長兩個月，葛里爾說，美方會把這兩個月視為「履約狀況檢視期」，評估中國是否落實承諾，例如採購美國黃豆及其他農產品，以及是否依約出口稀土給美國，根據落實狀況再決定後續策略。

依葛里爾的說法，關稅確實改變了美國貿易的狀況，美國對中國的貿易逆差已下降至40%，但是這些產業鏈並不全然回流美國，葛里爾承認，供應鏈是從中國轉向其他國家，其中一個受惠者就是墨西哥。

據美國人口普查局資料，美國7月從墨西哥進口的總額為606億美元創下新高，美國對墨西哥貿易逆差比上月增加了72億美元，達到275億美元。葛里爾說，確實看到許多貿易活動正在「回流北美」。

美國與加拿大貿易談判日前破局，川普政府已與加拿大交惡，而川普政府對待墨西哥的態度向來也是相對強硬。以川普政府對待鄰國和盟友的方式，「回流北美」似乎也無法代表貿易環境的穩定。