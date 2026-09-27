王毅談成果：中美建構尊重、公平、對等關係

中國國家主席習近平 結束訪美26日下午返回北京，中共 政治局委員兼外長王毅 表示，川普總統再次就任以來，兩國元首三次會晤、五次通話、多次書信往來，保持密切交往，「形成了彼此尊重、真誠相待的相處模式，成為中美關係最寶貴的戰略資產」。

王毅也提到，中美同為聯合國安理會常任理事國，「維護戰後國際秩序、防止軍國主義復活，是雙方的共同責任」。

新華社26日晚發布王毅在訪問結束之際向隨行記者介紹的消息，全文近5000字，他說此訪重要的政治成果是川習進一步拓展中美關係新定位內涵，同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，為中美探索大國相處之道提供了更明確的戰略指引。

他解釋，「尊重就是尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切。公平意味著開展互利合作，協商處理分歧，不搞你輸我贏的零和博弈，不追求單方面的絕對優勢。對等意味著兩國主權平等，沒有高低之分，不搞霸道霸凌，對等解決各自關切，平衡發展各領域合作」。

王毅說，中美國情不同，存在分歧很正常，有些分歧還很尖銳，不少矛盾也很複雜。但在求同存異中妥處分歧和矛盾，是中美建設性戰略穩定關係的應有之義。

他說，兩國元首同意，發揮好政治外交管道的協調作用。兩國軍隊應保持常態化對話，經貿、財金、執法、人文等各部門有必要加強溝通，增信釋疑、管控分歧、積累互信。

王毅宣稱，習近平闡明了中方的原則立場，強調中方堅定維護國家統一和領土完整，敦促美方堅持反對「台獨」的立場，慎重處理「台灣問題」，為中美戰略合作和兩國關係發展排除干擾。

不過，中方公布的川習會成果共識與白宮公布的事實清單，均未提及台灣。

王毅又說，中美經貿關係歷經曲折，今天的穩定局面來之不易。美方一些勢力泛化國家安全概念，動輒把經貿問題政治化，打壓在美中資企業，限制中國對美投資，製造市場准入障礙，鼓動「脫鉤斷鏈」，這不符合任何一方利益，只會讓雙方的利益交集愈變愈小。

他說，美方應當公平對待中國企業，秉持平等、尊重、互惠的精神，透過對話談判找到解決問題的出路。雙方要相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展，更好造福兩國人民。

王毅也提到今年是東京審判開庭80周年。中美同為聯合國安理會常任理事國，「維護戰後國際秩序、防止軍國主義復活，是雙方的共同責任」。