川習會後參訪／從天壇到國家檔案館 看見美中軟實力較勁

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞25日陪同中國國家主席習近平及彭麗媛伉儷參觀國家檔案館，觀看了美國憲法和權利法案等重要歷史文件。(美聯社)

川普 總統今年5月訪問中國北京時，正式會談地點在北京人民大會堂，會談結束後，與中國國家主席習近平 前往天壇參觀。四個多月過去，習近平回訪白宮，川普並與其參觀美國國家檔案館。兩相對比，值得探索箇中差異。

這些文化場館的參觀，排場都很大，天壇周圍幾乎清空、國家檔案館則鋪上極為鮮豔的大紅毯。雙方安排的這些「軟性」參訪，背後更蘊含展示甚至較勁「軟實力」的意味，尤其「觀眾」輻射到全球。

天壇有600年歷史，是明清皇帝祭天重要場所，規格在北京「九壇」之首，建築設計融合「天圓地方」世界觀，象徵中華帝國秩序核心。川普離開北京前，習近平還為其導覽中南海內「靜谷」，此處雖為當前中共權力核心，但本質上是明清皇家禁苑，古色古香的布局，讓川普都直呼「不想走了」。

中華文化vs.美國精神

美國國家檔案館設立於1934年，典藏不少美國民主的重要文件，最珍貴的館藏包含「美國獨立宣言」、「美國憲法」、「權利法案」、「大陸會議紀錄」等。今年恰逢美國建國250周年，川習兩人最後觀看了「獨立宣言」、「美國憲法」等重要文獻。

參觀國家檔案館時，川習兩人不斷交談，隨後川普對現場媒體說，兩人比較了中美文獻，我們的法典有250年的歷史，他們的法典有6000年的歷史，6000年與250年確實存在差異，「但我對我們的250年感到非常自豪」。

據新華社報導，習近平表示，250年來美國人民追尋美國夢，以及中國人民繼承中華民族5000年文化傳統等，強調兩國歷史文化、社會制度、發展道路不同，承認和尊重彼此的不同，相互理解和借鑑，兩國關係就能行穩致遠。

此外，習近平在晚宴中也提到了「華盛頓總統購買收藏了大量中國瓷器」，這背後恐怕也有潛台詞。

從時間上看，華盛頓的時代與清代乾隆時期重疊，當時清朝國力鼎盛、疆土達到明代以降前所未有的境界，各式描繪精美中國圖樣與邊飾的外銷瓷，則風靡幾乎所有西方貴族與上層，硬實力與軟實力皆是登峰造極。

至於川普，則說美國人所繼承的是源自耶路撒冷和羅馬的信仰傳統，古雅典的「民主」，斯巴達的「赫赫戰功」，以及250年前在費城宣告的自由，他贈送給習的「白頭鷹」象徵美國「自由翱翔」的精神，更盼望在北京能被展示在「彰顯榮譽」之處。

雙方展現的其他細節，都與此相關。例如川普為習近平導覽白宮時，經過美國歷任總統肖像長廊，雖諷刺拜登，但也展現美國總統制的制度精神，而習近平穿著「中式禮服」出席晚宴，文化意味也相當濃厚，尤其還要考量到習近平這幾年出訪，鮮少穿「中式禮服」出席晚宴。

中華民國象徵被置換

最後值得注意的是，川普在幾場公開談話中提到孫中山、飛虎隊、「工合」(中國工業合作社)、二戰「並肩作戰」，其實都是中華民國政府的象徵或者成就。台北尤應深思的是，當自身的歷史、文化底蘊都被華府加冕在北京身上時，還有什麼故事可向外訴說？