我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會成果對不上 美中4問題說法有落差 晶片議題完全神隱

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

川習會成果對不上 美中4問題說法有落差 晶片議題完全神隱

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家主席習近平（左）訪問美國，美中相繼公布川習會成果，但雙方公布的內容至少出...
中國國家主席習近平（左）訪問美國，美中相繼公布川習會成果，但雙方公布的內容至少出現4處落差或未解問題。（歐新社）

美國政治新聞網站POLITICO 26日報導，美中相繼公布川習會成果，但雙方公布的內容至少出現4處落差或未解問題，包括美方宣布的煤炭採購、中方公布的軍事危機溝通協議，都未出現在美方的成果清單，而白宮所稱已正式運作的投資委員會也未獲中方提及。此外，美中雖達成300億美元商品關稅優惠安排，卻未立即調降關稅。整體貿易成果不符合產業預期，未來數月貿易緊張仍可能再度升高。

除此之外，曾任美國國安官員、熟悉美中關係的辛格頓（Craig Singleton）指出，雙方成果清單完全沒有提到晶片、半導體設備及出口管制，這點相當耐人尋味，反映這些議題愈來愈被納入美中國安競爭，而非一般商業談判，因此更難透過傳統經貿協商解決。

白宮26日深夜公布成果清單表示，中國同意在2027年及2028年，每年至少採購1000萬公噸美國煤炭；雙方也成立農業貿易工作小組，處理美國農產品進入中國市場面臨的貿易障礙。此外，美中已將原本的貿易休戰再延長2個月，暫時避免雙方恢復三位數高關稅，以及中國再度祭出嚴格的關鍵礦產出口管制。

然而，中方列出的8項共識完全沒有提到採購美國煤炭，也沒有提及白宮所稱已正式運作的投資委員會；此外，中方也沒有說明貿易委員會關稅調降將適用哪些出口商品類別。反過來，中方宣布美中兩軍將儘快簽署「加強危機溝通與預防」諒解備忘錄，白宮成果清單卻沒有提及。

Politico指出，美中雖達成總額300億美元商品的關稅優惠安排，卻未在峰會後立即調降關稅，相關安排仍有待落實。

另一方面，中國官方公布的成果未提及北京持續限制稀土出口；白宮則僅表示，川普與習近平同意繼續處理美方對稀土及其他關鍵礦產供應短缺的疑慮，希望相關材料出口恢復至適當水準。辛格頓指出，北京同樣沒有太大誘因放棄稀土這項籌碼，因為中國認為，一旦未來美中再度發生爭端，這項優勢可能派上用場。

精華 FAQ

  • 雙方至少有4處說法不一致，包括白宮提到的煤炭採購與投資委員會未被中方列入，中方宣布的軍事危機溝通協議也未見於美方清單，顯示成果仍有未解問題。

  • 因為這些議題已不只是一般商業談判，而是美中國安競爭的一部分。Craig Singleton認為，正因如此，晶片、半導體設備與出口管制更難靠傳統經貿協商解決。

  • 雖然雙方達成300億美元商品的關稅優惠安排，並延長貿易休戰2個月，但未立即降稅且成果不符產業期待，未來數月貿易緊張仍可能再度升高。

白宮 關稅 川習會

上一則

習近平白宮峰會頻露笑容 紐時曝背後盤算：影響川普對台日立場

延伸閱讀

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣
川習二會落幕 學者：像美中互動中繼 中方在等回主場

川習二會落幕 學者：像美中互動中繼 中方在等回主場
整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？
川習會倒數4天 美中同意建立AI對話機制 貝森特曝談判「非常成功」

川習會倒數4天 美中同意建立AI對話機制 貝森特曝談判「非常成功」

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10

超人氣

更多 >
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍

MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
好市多隱藏款三文魚 華人無限回購「比餐廳好吃」

好市多隱藏款三文魚 華人無限回購「比餐廳好吃」