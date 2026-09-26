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川習會後重申 美國務院中文發言人：反對任何一方單方面改變現狀

記者陳湘瑾／即時報導
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川習會落幕，美國國務院中文發言人賈博（Jakob Lengacher）接受美媒專...
川習會落幕，美國國務院中文發言人賈博（Jakob Lengacher）接受美媒專訪時表示，川普對峰會成果非常滿意。（取自美國之音）

川習會落幕，美國國務院中文發言人賈博（Jakob Lengacher）接受美媒專訪時表示，川普對峰會成果非常滿意，美中元首保持聯繫與緊密溝通是重要成果，針對台灣議題，賈博重申美國對台政策不變，仍重視台海和平穩定，反對任何一方單方面改變現狀。

美國之音報導，針對這次川習會的成效，賈博表示，川普對這次峰會非常滿意。最好的成果就是兩國元首都保持聯繫，保持非常緊密的溝通，美國駐華大使館龐德偉（David Perdue）提到，美中雙方同意建立超級智能（人工智慧）的預防危機機制，幫助兩國管理在這方面的溝通。

台灣議題方面，賈博重申，美國的對台政策依然不變，美國還重視的還是亞太地區，還有台灣海峽的和平穩定，美國反對任何一方單方面改變現狀，我們要繼續確保一個自由開放的和平穩定的亞太地區。

在貿易休戰方面，賈博表示，川普表示這次峰會會帶會給美國農民，還有牧民帶來許多好處。具體細節還不能透露，但是相信在未來會有更多的經濟，還有貿易方面的好處。

針對有美國議員批評認為習近平是獨裁者、反對給予習近平這麼隆重的紅地毯的待遇。賈博回應，美中關係至關重要，如同國務卿魯比歐所言，美國不跟中國保持溝通是不負責任的。所以美國當然會繼續跟中國進行保持溝通、進行談判。對於兩國關係未來的發展方向，只能拭目以待。美國政府相信，能夠跟中國一起鑄造一個更美好的未來。

精華 FAQ

  • 他表示川普對這次峰會非常滿意，最重要的成果是美中兩國元首持續聯繫、保持緊密溝通，並為後續交流與風險管理建立基礎。

  • 美方重申對台政策沒有改變，仍重視亞太地區與台海和平穩定，並反對任何一方單方面改變現狀，以維持自由開放的區域秩序。

  • 賈博指出，峰會可能為美國農民與牧民帶來好處，雖然細節尚未公布，但預期未來會有更多經濟與貿易層面的正面發展。

川習會 國務院 龐德偉

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