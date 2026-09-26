白宮公布川習會成果未提台灣 學者林子立：彼此紅線先擱置

美國總統川普與中國國家主席習近平25日在華府國家檔案館握手，美國第一夫人梅蘭妮亞（右）及習近平夫人彭麗媛（左）在旁觀看。（美聯社）

中國國家主席習近平 夫婦25日結束對美國3天國是訪問行程，白宮 當天深夜發布「推進與中國建立公平且對等關係」事實清單。東海大學政治系教授、陸研中心主任林子立分析，台灣此次未被納入美方文件，並非台灣不重要或遭到忽略，而是當台灣是中美彼此的紅線時，最好擱置爭議，否則其他議題便難以推進合作。

中國國家主席習近平夫婦25日結束訪美行程，白宮於同日深夜發布「推進與中國建立公平且對等關係」事實清單，公布川習會 多項成果，包括毒品合作、關稅待遇、煤炭採購、稀土供應鏈，以及美中成立「超級智慧」對話，不過內容並未提到台灣議題。

林子立26日接受本報記者採訪時表示，現在美中競爭在爭奪全球霸權的桂冠，台灣是桂冠上的寶石，誰能夠得到台灣，在AI競賽上會是大大的加分。川普團隊現在把贏得AI競爭視為重中之重，也可能會認為川普上次在飛機上針對台獨的說法是失分的。

他續指，當台灣是中美彼此的紅線時，最好擱置爭議，川普這次不願意再碰，習近平表態完之後，如果一直談論台灣，其他問題都不用談了。所以，沒有提到台灣，不是台灣不重要、或是被忽略了，而是如果太聚焦在沒有共識的地方，美中就無法合作。事實上兩邊可以合作的地方還是很多，只要不涉及國安或高科技，都是雙方彼此都需要的地方。

至於後續川普個人發言與其團隊是否會口徑不一致？林子立認為，川普常常脫稿演出，就讓大家各自解釋。可是不能把川普視為一個人，他還是一個白宮的團隊，會為他分析情勢，所以他很清楚台灣的重要性，也知道美國現在不能失去台灣。他兩年後任期就下台，還得為以後的美國著想。可是習近平是不用下台的。

此外，川普和習近平這次都有提及二次世界大戰，不過，雙方的論述角度並不同。中方通稿顯示，習近平表示，八十多年前，中美並肩抗擊日本軍國主義侵略者；美方事實清單則顯示，兩國領導人回顧中美在第二次世界大戰期間曾是盟友，並肩作戰並贏得戰爭，但隨後指出，自第二次世界大戰以來，美國的前沿軍事部署維護了自由開放的印太地區。

林子立直言，兩者要講的東西完全不一樣，今天美國會承認中華民國在台澎金馬，就是為了韓戰、為了毛澤東的力量不要南下，但是在媒體面前不會呈現這麼詳細的史實，呈現出來的會是中國要的大外宣、川普要宣傳的美中關係回穩。

至於中方接下來是否會越來越常使用到「中美在二戰合作」的論述，林子立認為，這是一定的，但是裡面有變數，就是高市早苗政府。日本很反感提到這一塊，這也是為什麼高市早苗比習近平早一天去見川普。川普認為自己很高明，在玩平衡遊戲，可是考慮到日本對美國的重要性，「他也不會玩這個哏玩得太過頭」。