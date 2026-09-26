整理包：川習二會談了什麼？什麼沒談？

美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞、中國大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛抵達美國國家檔案館博物館前，一名工作人員正在清除紅地毯上的落葉。(美聯社)

川普 以罕見規格接待習近平 ：親赴機場迎接、安排軍禮和國宴，兩人還一同參觀美國國家檔案館。但三天訪問結束後，對外宣布的成果不多。美中確定將貿易休兵延長兩個月，並開始討論部分貨品的貿易安排和AI議題；至於關稅、稀土、台灣和伊朗 等重大分歧，仍未見突破。

貿易休兵延長，為談判爭取時間

原訂11月10日到期的協議，延至明年1月10日。這是峰會最明確的成果，讓雙方暫時避免重啟關稅對抗，但期限只有兩個月，企業仍難以據此規劃長期投資。美國貿易代表葛里爾說，雙方已就部分貨品的貿易安排達成共識，涉及美國出口至中國大陸的農產品、醫療器材，以及美國進口的消費品和非敏感貨品；細節預定周一公布。川普稱美國農民將因此受惠，卻未說明具體內容。大規模採購承諾和更長久的貿易協議，目前都未宣布。

稀土和投資仍是難題

去年貿易休兵後，北京恢復部分稀土出口，但美方認為供貨仍未達預期。中國大陸在關鍵礦物供應上的優勢，仍是談判籌碼。雙方也曾討論以貿易委員會機制降低部分貨品的壁壘，但適用品項尚有分歧。投資方面，前美國貿易官員柯特勒（Wendy Cutler）指出，討論雙邊投資的機制未見明顯進展。中國大陸企業高層也未出席國宴，兩國因此沒有藉峰會宣布大型商業協議。

台灣議題，中方提出要求，美方未公開接受

據新華社報導，習近平要求美國「反對台獨」，並「慎重處理台灣問題」。這比華府長期使用的「不支持台獨」更進一步。川普截至周五下午尚未公開就此作出實質回應，也沒有跡象顯示美方已改變措辭。對台軍售仍值得關注：川普先前延後一筆約140億美元的軍售案，並稱軍售是談判籌碼；美國國務卿魯比歐這次則提到軍售須考量美國國防產能。這些動向引發疑慮，但不能視為美國已同意停止軍售，或已接受習近平的要求。

AI開啟對話，尚無具體規則

雙方舉行正式AI會談，並討論建立涉及國安風險事件的通報機制。不過，公開資訊仍不足以說明機制將如何運作。兩國對AI發展速度和管理方式也有分歧：習近平主張確保AI由人掌控，川普則不願增設妨礙發展的限制。美國對先進晶片的出口管制，同樣沒有因峰會而解決。

伊朗談了，成果尚難確認

美國駐大陸大使龐德偉（David Perdue）說，川普向習近平重申，中國大陸直接或間接協助伊朗都不可接受，並稱獲得中方保證。中方公開說法則是呼籲美國和伊朗重返談判，未宣布改變對伊朗的政策。川普也只說雙方談過伊朗，沒有提供細節；因此目前難以判定會談是否對戰事帶來實際影響。

這次峰會更明顯的收穫，是兩國領袖維持對話。川普宣布，兩人今年還可能在11月深圳的亞太經合會（APEC）和12月邁阿密的20國集團峰會再見面。對北京而言，隆重接待展現了習近平在美國受到的禮遇；對華府而言，延長休兵至少暫緩貿易衝突升溫。但重要爭議多半留待下一輪談判，接下來須看周一公布的貿易細節，以及美方如何表述台灣、處理對台軍售。