習近平盼美國反對台獨 國務院、美駐中大使：美對台政策沒變

美國駐北京大使龐德偉(左)說，美國不會改變對台政策，仍維持一中政策、台灣關係法等承諾。圖為5月中他與川普出席與習近平的會談。(路透)

川普 總統與中國國家主席習近平 於美東時間24日上午在白宮舉行會談，習近平試圖改變美國對台政策，期盼川普公開反對台獨，不過國務院 和美駐北京大使均表示，美國不會改變對台政策。

新華社報導指出，針對台灣議題，習近平當面向川普提出並希望美方堅持「反對台獨」，慎重處理台灣問題：「希望美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題。」並強調中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，美方如此處理台灣問題，才能為美中戰略合作及雙邊關係奠定基礎。

2024年習近平曾向時任總統拜登提出相同要求，此次是首度公開要求川普改變表述，而且中方在完整會談內容出爐前，搶先公布習近平的發言，凸顯北京對此事的重視，意味著中方試圖鞏固自認為已取得的成果。

隨後本報系記者向國務院詢問習近平希望美方堅持反對台獨並慎重處理台灣問題一事，國務院發言人表示，美國對台政策沒有改變，且將持續與印太盟友站在一起，推動共同的安全與繁榮，其中也包括台灣。

美國駐北京大使龐德偉(Terry Branstad)25日接受財經新聞CNBC訪問時也強調美國不會改變對台政策：「美國對台政策沒有任何改變，仍完全致力於『一個中國』(One China policy)政策，我們致力遵守『台灣關係法』(Taiwan Relations Act)、中美三個聯合公報以及六項保證，這些均沒有改變，當然，中國曾試圖迫使我們在此一議題做出改變，但我們不會改變措辭、亦不會改變我們的立場。」

曾在國家安全會議負責兩岸事務的彭博經濟研究分析師威爾許(Jennifer Welch)指出，措辭改變的影響並非只在字面，認為北京有意把美國「反對台獨」解讀為華府主動遏止台獨勢力，並藉此撼動台灣對美國的信任。

尤其對台軍售使得這項要求更受關注，華府智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)中國研究中心主任何瑞恩(Ryan Hass)認為，習近平試圖把美中關係「建設性戰略穩定」與美國反對台獨綁在一起，強調關鍵在於「川普如何表述台灣議題，而非習近平要求他說什麼」。