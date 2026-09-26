我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你一定聽過劉歡的歌：「甄嬛傳」片尾曲就是他唱的

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

習近平盼美國反對台獨 國務院、美駐中大使：美對台政策沒變

記者陳熙文、編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國駐北京大使龐德偉(左)說，美國不會改變對台政策，仍維持一中政策、台灣關係法等...
美國駐北京大使龐德偉(左)說，美國不會改變對台政策，仍維持一中政策、台灣關係法等承諾。圖為5月中他與川普出席與習近平的會談。(路透)

川普總統與中國國家主席習近平於美東時間24日上午在白宮舉行會談，習近平試圖改變美國對台政策，期盼川普公開反對台獨，不過國務院和美駐北京大使均表示，美國不會改變對台政策。

新華社報導指出，針對台灣議題，習近平當面向川普提出並希望美方堅持「反對台獨」，慎重處理台灣問題：「希望美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題。」並強調中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，美方如此處理台灣問題，才能為美中戰略合作及雙邊關係奠定基礎。

2024年習近平曾向時任總統拜登提出相同要求，此次是首度公開要求川普改變表述，而且中方在完整會談內容出爐前，搶先公布習近平的發言，凸顯北京對此事的重視，意味著中方試圖鞏固自認為已取得的成果。

隨後本報系記者向國務院詢問習近平希望美方堅持反對台獨並慎重處理台灣問題一事，國務院發言人表示，美國對台政策沒有改變，且將持續與印太盟友站在一起，推動共同的安全與繁榮，其中也包括台灣。

美國駐北京大使龐德偉(Terry Branstad)25日接受財經新聞CNBC訪問時也強調美國不會改變對台政策：「美國對台政策沒有任何改變，仍完全致力於『一個中國』(One China policy)政策，我們致力遵守『台灣關係法』(Taiwan Relations Act)、中美三個聯合公報以及六項保證，這些均沒有改變，當然，中國曾試圖迫使我們在此一議題做出改變，但我們不會改變措辭、亦不會改變我們的立場。」

曾在國家安全會議負責兩岸事務的彭博經濟研究分析師威爾許(Jennifer Welch)指出，措辭改變的影響並非只在字面，認為北京有意把美國「反對台獨」解讀為華府主動遏止台獨勢力，並藉此撼動台灣對美國的信任。

尤其對台軍售使得這項要求更受關注，華府智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)中國研究中心主任何瑞恩(Ryan Hass)認為，習近平試圖把美中關係「建設性戰略穩定」與美國反對台獨綁在一起，強調關鍵在於「川普如何表述台灣議題，而非習近平要求他說什麼」。

精華 FAQ

  • 習近平當面希望美方堅持「反對台獨」，並慎重處理台灣問題，強調中方維護國家統一與領土完整的立場不變，且認為這是美中關係合作的基礎。

  • 國務院表示美國對台政策沒有改變，會持續與印太盟友合作，包含台灣；美駐北京大使也說，美方仍遵守一中政策、台灣關係法、三個聯合公報與六項保證。

  • 分析人士認為，北京搶先公布習近平發言，顯示其想把美國「反對台獨」解讀為更主動的遏制立場，並藉由措辭變化影響台灣對美國的信任。

習近平 川普 國務院

上一則

好諷刺？擋美多家記者進白宮 川普卻喜迎中國採訪團：最友好的記者團

下一則

新聞眼／習近平促川普「反台獨」 警告力度雖降低 但目標更明確

延伸閱讀

習近平促美「反對台獨」為雙方合作基礎 無跡象顯示川普答應改口

習近平促美「反對台獨」為雙方合作基礎 無跡象顯示川普答應改口

習近平盼川普「反對台獨」 中學者分析：就看美國接不接球

習近平盼川普「反對台獨」 中學者分析：就看美國接不接球
習近平盼美國反對台獨 美駐北京大使：不會改變對台政策

習近平盼美國反對台獨 美駐北京大使：不會改變對台政策
中盼美反對台獨 美國務院重申對台政策沒有改變

中盼美反對台獨 美國務院重申對台政策沒有改變

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10
中國國家主席習近平夫婦抵達華府，兩人步下專機前，多名美軍人員跪在地上整理紅毯的畫面在美國社群瘋傳，挨轟「太丟臉」。(歐新社)

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

2026-09-24 03:00
中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

2026-09-23 18:34

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了