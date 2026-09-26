好諷刺？擋美多家記者進白宮 川普卻喜迎中國採訪團：最友好的記者團

MS NOW記者羅培茲24日在白宮外報導習近平到訪，因為川普稍早禁止三家媒體記者進入白宮。(美聯社)

中國國家主席習近平 24日訪問華府，在白宮 門口，一群中國記者獲准進入報導習近平到訪；而在白宮外面的街道上，數名美國記者卻因川普 總統的命令無法進入白宮。

紐約時報報導，24日上午賓夕法尼亞大道上的這一幕，捕捉到了華盛頓這一個星期荒誕離奇的政治現實。美國總統將美國記者拒之門外，稱他們是「國家安全的威脅」，同時卻歡迎那些聽命於中共的中國官方媒體記者。

習近平在白宮受到隆重歡迎，但美國的主要電視網卻沒有報導這一盛況，因為它們仍在抵制白宮記者團，直到川普的工作人員以書面形式承諾讓CNN的攝像機重回輪值。24日上午，儘管有法院命令，CNN、MS NOW和Politico的記者起初仍被禁止進入白宮；當天晚些時候，他們才獲准進入。但截至當日下午晚些時候，川普政府仍未允許CNN重新加入每日拍攝總統日常活動、供各方共享畫面的記者團。

儘管川普對自己精心籌畫的這場盛大儀式未能在電視上播出而大為光火，但他仍陶醉於中國領導人的到訪，並對其大加讚美，隻字未提歷任總統在會晤中國領導人時通常都會提及的人權議題。

當天稍晚，川普在社群媒體發帖，稱讚習近平是「備受尊敬的中國國家主席」，還恭維「他美麗的妻子彭女士」，與此同時，他指責CNN和MS NOW「毫無公信力」，是「假新聞」。白宮記者團的一篇報導顯示，當天川普曾「開玩笑說，中國擁有最友好的記者團」。

當然，這取決於怎麼定義「友好」。據無國界記者組織統計，中國至少關押了111名記者和媒體工作者，因此成為「世界上關押記者最多的國家」。在該組織對180個國家的新聞自由度排名中，中國幾乎墊底，位列第178名，僅高於北韓和厄立垂亞。(川普執政下的美國已跌至第64位)

本周，總統的助手們推出「川普電視」，這是習近平可能不會陌生的國家電視台形式。對川普來說，這當然是一種擁有屬於自己「最友好記者團」的辦法。