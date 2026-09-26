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新聞眼／習近平促川普「反台獨」 警告力度雖降低 但目標更明確

記者 羅印冲
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美國總統川普(右)24日在華府白宮北門廊迎接中國國家主席習近平(左)，準備出席國...
美國總統川普(右)24日在華府白宮北門廊迎接中國國家主席習近平(左)，準備出席國宴。(路透)

中國國家主席習近平白宮向美國總統川普提出，希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，這說法比起5月在北京時咄咄逼人的警告，力道降低，但目標卻更明確。

5月北京峰會上，習近平作為東道主，直接對川普畫下台灣問題紅線。習近平當時警告，台灣問題如果處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地，強調「台獨」與台海和平水火不容。

四個多月後，習近平的狠話有所收斂，但公開提出，希望美方堅持「反對台獨」，並將這個目標與「中美戰略合作和兩國關係發展」掛鉤。從北京到華府，習近平的表態體現「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」。是什麼讓北京看到可在台灣問題上更進一步的契機？關鍵就在川普在這四個多月來對台灣議題的退縮，或者說是向北京的立場靠攏。

5月川習會後，川普在飛離北京的空軍一號上及後續受訪多次表態，包括：不希望有人走向獨立、不願跋涉9500英里去打仗、不希望有人搞台獨是因美國支持等。

除了口頭上，川普政府實際上也暫緩140億美元對台軍售，賴清德總統出訪想過境美國本土，難度也愈來愈高。

這些事態發展，北京可能認為川普在一定程度上接受習近平的台灣問題立場。現在北京再出招，但球仍在川普手上。白宮尚未公布會談紀要，即使發布，也未必詳述交鋒過程。

比較可能的是像5月北京峰會，等習近平搭機離美，川普再透過受訪表述涉台議題，這也是最讓台北提心吊膽的一刻。

川普的兩難在於，他確實需要習近平的協助或配合，但現實上又不可能對北京讓步太多，這不僅會讓包含台灣在內盟友寒心、動搖美國在亞太威信，對內部尤其是對中鷹派盛行的國會也難交代。何況美中分歧仍多且劇烈，美中長期結構性的對抗持續，川普可能還想握住手上的台灣牌。但台灣的命運和前途，搖盪在美中兩強之間，是無奈且殘酷的現實。

精華 FAQ

  • 他沒有像北京會談時那樣強硬警告，而是改為希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，並慎重處理台灣問題，語氣較收斂但目標更清楚。

  • 因為川普在發言上多次表態不希望有人走向獨立，且美方實際暫緩140億美元對台軍售，也讓賴清德過境美國本土的難度升高。

  • 他既需要習近平在其他議題上配合，又不能對北京讓步過多，否則會傷及盟友信任、削弱美國亞太威信，也難向國會中的對中鷹派交代。

習近平 川普 白宮

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