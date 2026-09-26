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川習會盛大落幕卻成果有限 分析：習近平真正目標在台灣

編譯周辰陽／綜合報導
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媒體指出，中國國家主席習近平此次訪美，並不在意貿易，目標其實是台灣。圖為習近平(...
媒體指出，中國國家主席習近平此次訪美，並不在意貿易，目標其實是台灣。圖為習近平(左)夫婦25日在白宮紅廳與川普夫婦茶敘。(歐新社)

華爾街日報指出，儘管美國總統川普為這次中國國家主席習近平的來訪，安排盛大排場，但川普似乎沒有取得多少實質成果，反讓習近平獲得此次赴華府所追求的：與美國平起平坐的畫面。報導也提及，習近平此行真正的目標是台灣，而非貿易。

報導指出，川普崛起掌權，部分正是靠著對中國的批評。過去10年，他一再主張歷任總統對北京過於寬容，兩屆政府都延攬大量對中鷹派，並採取措施維持美國主導地位。然而面對面互動時，川普似乎格外欣賞習近平，幾乎沒有提出足以緩解對中鷹派憂慮的具體政策協議。

而在燭光晚宴之外，美中關係正日益緊張。川普努力推動結束伊朗戰爭之際，中國持續向德黑蘭購買石油，並運送用於無人機及飛彈的零組件。美中也在競逐AI主導地位，貿易問題仍存在分歧。與此同時，中國快速擴張軍力與核武計畫，也讓美國軍方規畫人員及區域內的密切盟友感到憂心。華府也敦促中國釋放遭拘留的美國公民；美方認為，這些人因不實指控遭到錯誤拘押。

川普與習近平25日共度最後一個上午後，峰會成果可能會更加明朗。不過，曾負責協調美中元首會面的美國前高層外交官貝莎蘭(Sarah Beran)向金融時報表示，川習會更值得注意的是場面效果，而非實質內容。

她說：「對北京而言，這場峰會真正的成果不會出現在事實清單上，而是那些展現前所未有盛大排場與儀式的照片。」

貝莎蘭表示，美國關切議題取得的進展極少，與盛大排場之間存在「真正的不平衡」；領導人維持正常運作的溝通管道雖是好事，但這場峰會的失衡，是華府錯失的一次機會。

川普這次安排是為了回報習近平5月在北京接待他時展現的高規格禮遇。

精華 FAQ

  • 這次會面最大的特點是川普安排了高規格接待與盛大儀式，但雙方在具體政策上幾乎沒有達成可見成果，因此被外界認為場面大於內容、實質進展有限。

  • 報導指出，習近平此行真正重點不在貿易協議，而是透過與川普同框、享有高規格禮遇，向外界傳達中國與美國平起平坐的政治訊號。

  • 文中提到，美中在伊朗石油與軍民零組件、AI主導權、貿易分歧、軍力與核武擴張，以及美國公民遭拘留等議題上仍持續對立，顯示雙邊關係仍高度緊張。

習近平 川習會 川普

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