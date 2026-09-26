華裔科技四大巨頭 同坐白宮國宴主桌 凸顯美中科技競合

川普總統24日國宴款待中國國家主席習近平，安排兩位華裔美籍科技巨頭同坐主桌。圖中川普右邊坐著習近平及彭麗媛、左邊是梅蘭妮亞，接順時針方向依序是馬斯克、蘇姿丰夫婦、黃仁勳夫婦、庫克。(美聯社)

川普總統24日晚間在白宮 設宴款待中國國家主席習近平，內閣官員、商界高層、名人政要齊聚一堂，最引人注目的莫過於白宮安排了四位科技巨頭與兩位國家元首同坐主桌，也顯示出美中兩國在新興科技領域上彼此競爭卻又密不可分的關係。

華盛頓郵報、雅虎財經報導，當晚川普右邊坐著習近平及夫人彭麗媛、左邊是第一夫人梅蘭妮亞，接著順時針方向依序是特斯拉及SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)、超微(AMD)執行長蘇姿丰(Lisa Su)夫婦、Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳(Jensen Huang)夫婦、蘋果前執行長庫克(Tim Cook)。

與前總統歐巴馬2015年為習近平舉辦的國宴 相比，這場晚宴沒有中國商界領袖出席。

川普在向群眾發言時表示，美中關係是建立在「兩國商務與相互尊重的基礎之上，而我們攜手合作，就能繼續建立起一段為子孫後代促進繁榮與安全的關係。」

但這些重量級嘉賓面臨的利害關係，不是川普幾句話就能決定的。黃仁勳為代表的一派人士駁斥了人工智慧(AI)可能引發災難的擔憂，並表示確保AI安全是AI公司自己需要解決的問題。Nvidia一直積極爭取進入中國市場，去年美國政府放行Nvidia向中國市場銷售部分先進AI晶片，不過設下部分限制、要求從中抽取15%收入；這項決定遭到了一些國安專家和民主黨人強烈反對，他們認為此舉提供了中國追趕AI軍備競賽所需的資源。

馬斯克則與OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)等其他執行長一樣，呼籲放慢AI的研發速度，以提高安全性。奧特曼也出席了國宴，其公司不允許中國用戶存取其模型，並且經常將中國視為AI競爭威脅，以此遊說華府制定有利於OpenAI的監管政策。

馬斯克自己也面臨雙邊問題，特斯拉嚴重依賴中國來生產和銷售。馬斯克在晚宴前接受中國央視採訪時，稱讚特斯拉上海工廠是「一顆璀璨的明珠」。中國是全球最大、特斯拉最重要的市場之一，但也面臨來自中國本土電動車公司的激烈競爭。而川普政府一直積極希望透過關稅把製造業帶回美國，但馬斯克如同晚宴上的許多賓客，其公司極度依賴中國工廠、零件、便宜商品。

蘋果同樣依賴中國的市場及工廠，雖然關稅已經讓蘋果盡量減少中國製造、將部分供應鏈轉移到印度，但中國仍然是全球大部分iPhone的主要組裝中心。蘋果每年也在中國售出數千萬部iPhone，也遵守了中國審查制度，這有時會成為在華府的政治包袱。